Jonas Gahr Støre: – Hele Arbeiderpartiet er i dyp sorg

Det opplyser politiet på en pressekonferanse.

Aune ble Malvik kommune sin første ordfører i 2015.

– Det er med veldig stor sorg vi i Arbeiderpartiet har mottatt budskapet om at vi har mistet vår kjære partikamerat og et varmt medmenneske, Ingrid Aune. Hun og kjæresten omkom i denne båtulykken i natt. Vi er veldig berørt, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Hun var en av våre unge, men likevel veldig erfarne politikere. Dette er en tung og trist dag. Våre tanker er hos hennes nærmeste og familien som har lidd dette smertefulle tapet, sier Ap-lederen.

Han sier det er «mange minner som strømmer på».

Aune ble tidlig engasjert i politikk og har hatt en rekke verv i AUF, Arbeiderpartiet og organisasjonslivet siden startet på 2000-tallet.

Før hun ble ordfører, var hun blant annet politisk rådgiver for daværende forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide i 2012 og 2013.

– Hun har hatt mange verv siden ungdomstiden i AUF og vært internasjonalt engasjert. Nå har hun vært en ruvende ordfører i den lille kommunen Malvik og satt Malvik på kortet. Hun har levert resultater som har inspirert hele Arbeiderpartiet.

Aune var også Arbeiderpartiets førstekandidat til ordførerposten ved årets valg.

– Det er en stor tragedie at hun ikke får erfare den støtten hun ville fått i valget, sier Støre, som sender sine tanker til familien.

– Vi er med dere i denne store sorgen. Vi er mange innenfor og utenfor politikken som tenker på det som har skjedd. I dag er det tiden for å minne medmenneske og være der for familien. Det er mange i Oslo som samler seg og legger politikk til side, innstiller valgkampen og minne en kjær kollega.

– Et forbilde

På Facebook beskriver Ap-lederen Aune som et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet.

Han beskriver Aune som en «en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og medmennesker».

– Hun var både ung og erfaren og stilte til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune i Trøndelag. Hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger er blitt til et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet. Ingrid hadde stor kunnskap om internasjonale spørsmål, og hun var levende opptatt av kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet, skriver Støre på Facebook.

Han skriver videre at «engasjement og humør kjennetegnet mennesket og politikeren Ingrid Aune.

– Familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap av et varmt medmenneske. Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter. Hele Arbeiderpartiet er i dyp sorg over at vår gode partikamerat Ingrid Aune har gått bort så altfor tidlig, avslutter han.