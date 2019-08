Asap Rocky: – Skulle bare kjøre el-sparkesykler

Torsdag ettermiddag, en halv dag etter planen, begynte Rakim Mayers, bedre kjent som rapperen Asap Rocky, sin forklaring.

Torsdag skal alle de tre tiltalte forklare seg.

Asap Rocky begynte med å forklare seg fritt om hendelsen.

– God ettermiddag, alle sammen, startet han.

Skulle trekke frisk luft

Videre fortalte han om at han kom til Sverige samme dag som hendelsen skjedde, en søndag, fordi han skulle spille en konsert tirsdagen etter. Han og hans team bestemte seg for å gå en tur for å få litt frisk luft.

– Det var en helt vanlig dag, og vi bestemte oss for å ta en el-sparksykkel fordi det var langt til hotellet, sa han.

Asap Rocky forklarte videre hvordan han ble oppmerksom på den fornærmede 19-åringen.

– Han gikk bort til livvakten min, men jeg tenkte først ikke noe over det. Vi skulle bare kjøre el-sparkesykler, og jeg hadde lastet ned en app på telefonen, så jeg var opptatt med det, forklarte han.

Etter hvert ble han oppmerksom på at fornærmede slo mot livvaktene hans.

– Han slo mot ham med et sett hodetelefoner. Vi tenkte vi bare måtte komme oss vekk derfra, men vi fikk ikke sparkesyklene til å fungere, og ikke uber heller. Etterhvert fikk vi kontakt med et par jenter, og vi ba dem si til mannen på svensk at han skulle gå bort, men han fortsatte å følge etter oss, sier han.

– Etter hvert skjønte vi at vi måtte ringe nødnummeret, men vi visste ikke hva det svenske nummeret var, sier han.

Ønsket ikke oppmerksomhet

Til slutt sier han at følget følte seg så truet av 19-åringen, at de følte de måtte gjøre noe. Asap Rocky antok at 19-åringen var ruset. Dette har fornærmede selv nektet for.

– Vi la ham i bakken, sa han.

Etter dette forklarer han at livvakten hans tok tak i ham, og førte ham vekk.

– Da jeg var tilbake på hotellet, tenkte jeg på om jeg skulle politianmelde dette. Jeg bestemte meg for ikke å gjøre det. Jeg er kjent, og jeg ville ikke at verdenspressen skulle skrive at jeg drev og havnet i gateslagsmål i Sverige. Jeg ønsket heller ikke å miste konserter på turneen min, så jeg valgte å la det ligge, sier han.

Rapperen fortalte at han var både sjokkert og redd under hendelsen.

– Situasjonen var ikke under kontroll, det var derfor vi skjønte vi bare måtte komme oss vekk.

Fengslet i Sverige

3. juli, etter å ha spilt en konsert, ble rapperen arrestert. Han ble pågrepet mistenkt for vold, og varetektsfengslet fordi politiet fryktet han ville flykte fra landet.