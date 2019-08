– Det mest imponerende han har gjort som United-manager

Se Manchester United mot Milan på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 18.25.

Manchester United har vunnet samtlige fem treningskamper og kun sluppet inn ett mål. Perth Glory, Leeds, Inter, Tottenham og Kristiansund er blitt beseiret i tur og orden.

– Vi skal ikke legge altfor mye vekt på resultater i treningskamper, men det Ole Gunnar Solskjær har gjort i sommer er det mest imponerende han har gjort som Manchester United-manager, mener TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad i siste episode av Premier League-podkasten.

– De endte forrige sesong med to seirer på de siste tolv kampene, og de tapte åtte av dem. De begynte oppkjøringen med Mina Raiola som ville selge Paul Pogba, de har ikke hatt Romelu Lukaku tilgjengelig på grunn av skade eller at han vil vekk og de har fått inn to 21-åringer, men ikke Harry Maguire, som har vært en saga i hele sommeren, sier Wikestad.

– Det har vært masse spørsmål om det ene og det andre, men han har parert alt på strak arm. Han har bevart humør og ro, i hvert fall utad, i tillegg til at spillerne virker fornøyde. Han kunne gått på 25 miner, men han dukket for alle, fortsetter TV 2-kommentatoren.

Wikestad mener årets oppkjøring ikke kan sammenlignes med den forrige.

– Skrur vi ett år tilbake i tid, var José Mourinho misfornøyd med spillere han hadde, spillere han ikke hadde, underlag, motstandere, kampprogram, hvor de skulle og hvor de ikke skulle. Han var misfornøyd med absolutt alt. Det var så mye negativitet, sier Wikestad.

Hangeland: – Voldsom optimisme

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland er også dypt imponert.

– Her er vi ved Solskjærs fremste kvalitet som manager. Han har et sånt positivt lynne, smittende godt humør og klarer å få folk med. Vi husker bildene etter 0-2 for Cardiff, der de gikk slukøret av Old Trafford. Vi tenkte hvor lenge det kunne gå i en jobb han nærmest falt ned i, men sommeren gjør at de går inn i sesongen med en voldsom optimisme, sier Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen mener uansett at man ikke må legge for mye vekt på sommerens imponerende resultater.

– Mange er veldig interesserte i treningskamper og resultater, men faktum er at du nesten ikke kan måle noe som helst ut fra det. Jeg har vært med på mange oppkjøringen med så mange opplegg. Du vet aldri om et lag for eksempel har trent én eller to ganger på dagen før kamp, eller har de hatt fri. Kanskje har de hatt fri dagen før. De kan ha løpt opp og ned en fjellside. Det er veldig stor forskjell på den fysiske formen til spillerne i kampene, sier han.