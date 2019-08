Den avdøde moren til Jan Thomas hadde ett ønske – nå har det ønsket blitt oppfylt

Det er første gangen kjendis-stylisten Jan Thomas (52) er på Allsang på Grensen.

Det er en drøm som går i oppfyllelse for 52-åringen, en drøm han også delte med sin mor, som gikk bort i 2009.

En annen drøm moren til Jan Thomas hadde var at folk fikk kjenne sønnen, slik som hun kjente han.

Nå har det gått i oppfyllelse med den suksessfulle podcasten «Jan Thomas og Einar blir venner».

Rart vennepar blitt suksess

Helt siden Jan Thomas kom tilbake fra USA i 2001 har han vært en kjent mediepersonlighet. Ved siden av å drifte skjønnhetssalongen Jan Thomas Studio på Oslos beste vestkant har han fartet rundt mellom TV-opptredener og radiostudioer.

Jan Thomas, som ikke visste hva podcast var gjestet «Radioresepsjonen» og det var da ballen begynte å rulle. Både hans gode venninne Synnøve Skarbø og en rekke henvendelser ville at Jan Thomas skulle starte en podcast.

Det resulterte i at han hver mandag, siden november 2018, har satt seg overfor komiker Einar Tørnquist og gjort nettopp det.

Det overraskende venneparet prater om alt fra politikk til penispumper og onanering, helt uten filter.

– Vi tror begge det var så absurd og rart at vi bare prøvde, og det som skjedde kan ikke kjøpes for penger eller spleises, sier Jan Thomas om suksessen til podcasten.

Alltid vært seg selv

Tilbakemeldingene etter podcasten gikk på lufta har vært overveldende, men også overraskende for 52-åringen.

Han husker at moren, Anny Østervold, sa til han: «Jan, jeg kunne ønske at alle kjente deg, sånn som jeg kjenner deg. Sånn som du er.»

Jan Thomas bærer fortsatt på savnet etter moren og mimrer tilbake på det svaret han ga moren sin den gangen, for han trodde jo at folk visste hvilken person han var.

– Det går vi ofte og tror som mennesker. Også kommer det en så unik mulighet med denne podcasten med Einar, som blir allemannseie, sier han.

Men Jan Thomas har fått erfare at det ikke var tilfellet. Før fikk han høre at han var så teit eller dum og at folk ikke likte han i det hele tatt.

Etter podcasten har han fått høre det motsatte, nemlig hvor fabelaktig han er av de samme menneskene.

– Denne podcasten har jo gjort at folk har fått opp øynene for den personen som jeg alltid har vært. Men det var nå tiden var riktig og aksepten var der. Jeg vil alltid være den jeg er, sier han overfor TV 2.