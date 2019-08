Reagerer på Norway Cup-straff: – Det går an å bruke sunn fornuft

– Vi ønsker at det skal være en fair sjanse for alle. Mange kommer med toppet lag, det er ikke meningen med Norway Cup. Det som er meningen med Norway Cup er at lag fra et grisgrendt område av Norge, skal ha en fair sjanse til å slå lag fra det sentrale østland. Det er det som er det morsomme i turnering når det fungerer som det skal. Det er rett og slett et virkemiddel for breddefotballen, mener Norway Cup-sjefen.

Skeie mener det er helt greit med alderskontroller, men han reagerer på Trælviks begrunnelse for de strenge reglene.

– Jeg er litt skuffet over det med Fair Play og at det skal skapes opplevelser og øyeblikk. Vi må nevne at en klubb som Kongsberg ikke ville ha den 3-0-seieren, og at de sendte mail til sekretariatet om det. De ville ikke spille i A-sluttspillet, og de mente det var for strengt. Vi reagerer på at sanksjonen skal være så strenge. Det går an å løse ting med litt sunn fornuft.

– Straff bør være konsekvent og begrense seg til siste kamp for formaliafeil og ikke 6 til 9 poeng i Os og Herd sitt tilfelle. Aller best burde det vært en kraftig bot for slike feil istedet for å ramme uskyldige barn, mener Skeie.

Mener Norway Cup ikke håndhever regelverket strengt nok

Trener for Flekkefjords G16-lag, Jostein Austad, er på sin side veldig fornøyd med at reglene skjerpes. Men han synes ikke Norway Cup-ledelsen er strenge nok.

Laget hans sendte inn protest etter å ha blitt slått ut av et lag som brukte overårige spillere. Flekkefjord fikk bare delvis medhold og er dermed ute av årets Norway Cup.

– Vi synes innstrammingen er veldig bra, og det gagner breddeklubbene. Norway Cup er en breddeturnering. Jeg synes det er veldig bra. Vi reiser en del til Dana Cup også, og der er det slik at det er lov med to overårige spillere. Hvis du da skal ha en sjanse til å hevde deg der, så må du faktisk ha med to overårige spillere, sier Austad.

SKUFFET: – Regelverket er klinkende klart, sier Jostein Aurstad. Foto: TV 2.

– Spillerne har for så vidt kommet seg videre, de er i Frognerbadet og bader nå. Men ungdommer er veldig opptatte av rettferdighet, og de synes ikke dette er rettferdig. Det synes ikke vi voksne heller. Ledelsen viser at de ikke har ryggrad nok til å følge sitt eget reglement. Vi var helt sikre på at vi kom til å få medhold på vår protest. Dette synes jeg var et lite tilbakeslag, så jeg håper juryen og ledelsen i Norway Cup følger sine egne retningslinjer og sanksjoner fremover. Regelverket er klinkende klart.

Austad forteller at Flekkefjord også har slitt med å stille lag, og vurderte å stille med noen eldre spillere for å styrke troppen.

– Vi var i akkurat samme situasjon. Vi er 23 spillere på to lag, ett 11er-lag og et 7er-lag, så vi er egentlig altfor få folk. Vi hadde også noen 17-åringer vi kunne hatt med, men vi sjekket regelverket og sjekket med Norway Cup, og det er jo ikke lov. Så det måtte vi bare godta. Dermed har vi spilt med litt få innbyttere, og da føles det enda litt mer feil når andre får lov til det, avslutter Flekkefjord-treneren.