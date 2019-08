Håper på svømmeboost med historisk proffliga

Henrik Christiansen har nettopp kommet seg tilbake på norsk jord etter den imponerende VM-innsatsen i Sør-Korea. Før en etterlengtet ferie rekker han å snike inn en visitt hos God sommer Norge.

– Det er jo veldig stilig det å være tilbake igjen der hvor Norge er en stor svømmenasjon. Det er veldig tøft. Det å kunne være med å ta medalje i mesterskap er veldig godt for norsk svømmeidrett også, sier VM-helten.

Han blir stoppet hver femte meter på Aker brygge. Fans vil gjerne ha en autograf og slå av en prat med medaljevinneren. Selv er 22-åringen mest opptatt av å rekke en selfie med statsministeren før han skal i studio.

– Det er altså statsministeren. Det er stort. Det er vel et kobbel av sikkerhetsvakter og sånt rundt henne, men kanskje jeg rekker et bilde, sier en smilende Christiansen forventningsfullt.

– Veldig godt å se

Men mange har latt seg begeistre av unggutten også. Med sølv på 800 meter på 7.41,28 under VM i Sør-Korea satte han ny norsk og nordisk rekord, før han tre dager senere også slo den norske rekorden på 1500 meter.

– Vi har hatt et lite generasjonsskifte hvor det det har vært nødvendig å bygge opp et nytt og ungt lag. Nå begynner det laget å komme frem. Det er veldig godt å se at det begynner å komme mye godt frem i norsk svømming, slår Christiansen fast.

Etter en liten sommerferie tar Henriksen fatt på en spennende høstsesong hvor han også skal inn i historiens første profesjonelle svømmeliga. Christiansen er sammen med verdens største stjerner hentet til International swimming league og skal konkurrere for «Team Iron» i flere stevner utover sesongen.

– Jeg synes det virker veldig spennende å kunne være med å utvikle svømmeidretten fra å ikke være så veldig populær TV-idrett til å bli litt mer publikumsvennlig. Det tror jeg også kan gagne svømmeidretten. Jeg gleder meg til å være med å utvikle det her.

Christiansen håper utviklingen av en proffliga også vil kunne gi svømmerne en bedre økonomisk gevinst.

– Blir det noe penger av dette, da?

– Det er jo littegrann i starten. Forhåpentligvis er det det man satser på, å kunne etablere noe i form av en proffliga som svømmere kan livnære seg av, på sikt.

– Treningen vil alltid komme foran

Christiansen vil i første omgang delta på stevner i oktober og november i International swimming league før EM i desember. Men han er tydelig på at det ikke blir de store treningsendringene før det store målet, OL i Tokyo neste år.