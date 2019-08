Både Sigrid Raabe (22) og Stig Joar «Unge Ferrari» Haugen har valgt å tenke bærekraftig da de stilte krav til Øya-festivalen.

Man hører ofte om artister som ber om helt absurde ting når de skal opptre på store scener. Disse kravene blir ofte skrevet ned på en såkalt «rider».

En rider kan handle om både praktiske og tekniske forventninger. Det praktiske handler om artistens ve og vel, mens de tekniske kravene ofte omhandler scenelys- og lyd.

Det sirkulerer tusenvis av sinnssyke rider-historier, som at Mariah Carey krevde at hundene hennes skulle bli badet med vitaminvann backstage og at Marilyn Manson ønsket en «skalla prostituert uten tenner».

Unge Ferrari og Sigrid er langt mer jordnære og har ikke det samme behovet for å stille unormale krav. De har inngått en avtale med energiselskapet Fortum når de opptrer på Øya-festivalen denne uken. Festivalen og Fortum har samarbeidet om å lage en «Green Rider».

– Vi har jobbet med Øya en stund, og gjennom festivalen fikk vi vite at mange artister ønsker å gjøre tiltak for å redusere utslipp, men de vet ikke hva de skal gjøre for å kutte utslippene, sier Fortums kommunikasjonssjef, Stian Mathisen til TV 2.

Fem viktige punkt

Green Rider-initiativet har identifisert fem områder hvor artistene kan stille krav som kan ha en reell effekt på festivalens miljøregnskap – og som det er realistisk at arrangørene kan imøtekomme.

Reduser bruken av fossilt brennstoff

Server mindre kjøtt

Unngå engangsplast

Velg transportløsninger med lave utslipp

Begrens og resirkuler avfallet

Stian Mathisen håper at flere artister vil bli med på miljøbevegelsen, og sier at de ønsker å verve alt fra lokale bygdeband til internasjonale stjerner.

Både Øya-festivalen, Fortum og de to artistene håper at slike tiltak kan legge press på musikkindustrien og dytte de i en miljøvennlig retning.

Green Rider-tiltaket har allerede fått internasjonal oppmerksomhet, og magasinet Billboard skriver at Oslo-festivalen pusher grensene når det kommer til det økologiske fotavtrykket.

Øya-festivalen varer fra tirsdag 6. august til og med lørdag 10. augst.