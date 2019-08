Da statsministeren og ektemannen gjestet God sommer Norge denne uka åpnet de opp om hva de tenker trengs for å beholde gløden i et forhold. Finnes hadde klare tanker om hva som er viktigst.

– Det er jo en god start å gi hverandre litt plass i hverdagen, og sørge for at man ikke er oppå den andre til hver tid. Det tror jeg er en god start, forteller han.

– Også må man ha litt felles ting man interesserer seg for, skyter Erna inn.

– Sunnmøringer er ikke gjerrige

Finnes har også et råd særlig til damene.

– En viktig ting for damene å huske på er at dersom man en dag er litt sen hjem fra jobben fordi du har gått og tatt deg en øl med noen kollegaer, må man ikke nødvendigvis begynner å ringe kvart på seks. At du har litt slakk der også – At man venter litt med å få panikken, sier Finnes lattermildt mens Solberg ler.

Når det kommer til spørsmålet om hvem av de to som er mest økonomisk mener Solberg at ektemannen fra Sunnmøre kanskje er den beste på dette området.

HØYDEPUNKT: For Finnes var sommerens høydepunkt da de tok en tur til Preikestolen.

– Men det er veldig viktig å huske på at sunnmøringer ikke er gjerrige. De er bare veldig opptatt av at hver enkelt ting de kjøper, skal de få billigst mulig. Så de kan kjøpe dyre ting, men de skal ha ekstra rabatt. Så det betyr ikke at de får brukt lite penger, det betyr bare at det skal være en god handel hver gang, forklarer Solberg med et smil om munnen.

Fikk hudkreft

DYVÅT: Ekteparet fikk oppleve den norske sommeren på kroppen da regnet høljet ned på Moldejazz.

Men paret har nylig vært igjennom en litt tøff tid. I desember i fjor fikk Finnes påvist hudkreft.

– Det var heldigvis hudkreft som ikke er så farlig som føflekkreft, men det var jo ikke noe hyggelig beskjed å få, sier Finnes.

I en slik periode er det ikke like lett å skulle lede landet samtidig som man er pårørende. Solberg forteller at det ikke alltid var like lett å skulle være borte fra ektemannen da det stod på.

– Det er jo litt vanskelig når man er vekke, og reiser mye.

Og som alle andre forhold er det fint å få reise rundt og oppleve nye ting sammen. Denne sommeren har de to tatt seg en liten Norgesferie.

– Høydepunktet var at vi fikk en tur til Preikestolen i ganske bra vær, og det er jo en fantastisk fin tur, forteller Finnes.

Ekteparet tok også turen til festivalen Moldejazz, der de fikk med seg Madrugada konserten.

– Det var veldig gøy, men veldig regnfullt da. Vi ble dyvåte, men det var greit, forteller Solberg.

