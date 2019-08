Over 700 kilometer fra Jorden flyr et lite romfartøy rundt planeten, kun ved hjelp av sollys.

– Oppdraget er en suksess, erklærte den privatfinansierte romorganisasjonen Planetary Society onsdag.

Dette er en bragd som ikke er gjennomført før, skriver organisasjonen.

– Vi har akkurat kommet i bane rundt Jorden, kun ved hjelp av sollys, og det er ikke gjort før. LightSail 2 er nå det høyeste fungerende solseilet til dags dato, skriver de videre.

Det er en lettelse for organisasjonen, for sist gang de prøvde gikk det ikke like bra.

Romfartøyet startet sin reise i juni, og skal etter planen holde på ett år, før den vil dale ned mot jorden, for så å brenne opp.

Ledet av forskerkjendis

Prosjektet er kun finansiert gjennom folkefinansiering av organisasjonens medlemmer, og organisasjonen ledes av den amerikanske forskerkjendisen William Sanford, bedre kjent som «Bill Nye the Science Guy» fra TV-serien med samme navn fra 1993-1998.

Han er i ekstase over suksessen.

– Det er overraskende, og for meg personlig er det veldig romantisk å seile på solstråler, sier Nye.

The Planetary Society har brukt over ti år på prosjektet, og samlet inn 62 millioner kroner for å få det gjennomført. Over 50.000 mennesker fra 109 land har donert til prosjektet.

Ifølge CNN har prosjektet ingenting med solcellepanel å gjøre, og flere satellitter bruker allerede den type teknologi til å gjøre solens energi til elektrisitet. Bruk av solseil er ifølge nyhetskanalen et flere århundre gammelt konsept, som anvender sakte og kontinuerlige «dytt» fra fotoner for å skape framdrift.

Eksploderte

Det første forsøket ved bruk av denne teknologien ble gjennomført av Japan i 2010. Planetary Society hadde håp om å gjøre dette selv for lenge siden, men deres første forsøk gikk skeis da en rakett på satellitten deres eksploderte i 2005.

Ifølge prosjektleder Nye kommer de ikke til å forsøke å gjøre dette igjen, men oppfordrer andre til å prøve seg.

Ifølge CNN har ikke prosjektet noen åpenbare økonomiske gevinster, og de som har finansiert prosjektet forventer ikke å få et øre tilbake.

– Det de får igjen for investeringen er kun kunnskap. Det er muligheter. Det er den type utbytte disse folka forventer, sier driftssjefen i Planetary Society, Jennifer Vaughn til nyhetskanalen.