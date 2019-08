Justis- og beredskapsdepartementet opplyser torsdag at de har mottatt en formell begjæring fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar.

Selve utleveringsbegjæringen er unntatt offentlighet, og begjæringen er vurdert av departementet, opplyser departementet.

Begjæringen er på vanlig måte oversendt Riksadvokaten for videre behandling, heter det i pressemeldingen.

Krekar ble for to uker siden fengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter at han ble pågrepet av PST.

Dømt i Italia

Det skjedde etter at han den 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede.

Krekar har hevdet at dette er en politisk sak. Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett sa Krekar under fengslingsmøtet at han er redd for sin sikkerhet i Italia, og at han frykter et «Khashoggi-lignende scenario», dersom han utleveres.

Ifølge en europeisk arrestordre utstedt av en domstol i Bolzano i Italia mistenkes Krekar for deltakelse i en radikal og fundamentalistisk organisasjon som planla terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten.

Saken oppdateres.