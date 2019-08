Frp går til kamp mot syklistene i Oslo

Selv om Frps oppslutning nasjonalt på meningsmålingen til TV 2 i juli var falt ned til 7,5 prosent, ligger Oslo Frp enda lavere, på mellom fem og seks prosent.

Tybring-Gjedde, som ble valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og er tidligere politisk nestformann i partiet, mener han har funnet en vinneroppskrift for høstens valg.

Han vil samarbeide med Bompengepartiet for å få fjernet «bypakken» med økte bompenger, som er med på å finansiere sykkelveier og kollektivtransport.

– Jeg tror vi kan komme enda høyere opp. Vi ser at Bompengepartiet ikke har tatt noe særlig stemmer fra oss, men fra venstresiden, som tok initiativ til denne galskapen, så sånn sett ønsker jeg bombepengepartiet hjertelig velkommen i norsk politikk, så vi kan sammen bekjempe denne bypakken.

– Kommer det en formell invitasjon til Bompengepartiet?

– Nei, men jeg er uenig med dem som mener vi skal gjøre Bompengepartiet til en motstander. Det er en uklok måte å drive politikk på. Vi må samarbeide med dem vi er enige med, og i så får vi heller være motstandere av dem vi er uenige med.

Kritiserer Høyre

– I denne saken er vi mer enige med Bompengepartiet enn dessverre med Høyre, for Høyre har hengt seg på den populistiske grønne linjen, som er en illusjon, og som folk ikke vil ha.

Frp-toppen, som er gift med partifellen Ingvil Smines Tybring‐Gjedde, som er samfunnssikkerhetsminister i Erna Solbergs regjering, ber Oslo Høyre om å slutte seg til Frp og Bompengepartiets politikk.

– Ja, i området vi er nå er motstanden mot å fjerne parkeringsplasser enorm. De lokale Høyre-lagene her har hatt egne møter for å få endret Høyres politikk. Den har vært å vedta bypakken og fjerne parkeringsplasser, men jeg er overbevist om at Høyre-folk flest er enige med Bompengepartiet og Frp.

Det er opp til velgerne å bestemme om bypakken skal fjernes, sier Tybring-Gjedde.

– Hvor høy oppslutning tror du Frp kan få i valget?

– Vi kan nok nå åtte til 10 prosent. Da gjør vi et godt valg, og hvis Bompengepartiet gjør et så godt valg som meningsmålingene sier, og med Høyre som tradisjonelt er relativt solide, så javel, kan vi nærme oss et flertall i Oslo, og få kastet dette rødgrønne kommunistiske byrådet ut.

Advarer mot et byråd med Frp

Ap-leder, Jonas Gahr Støre, er klar om hva han mener om Tybring‐Gjedds kritikk om sykling.

– Det blir ikke dårligere for han om det blir mindre biltrafikk og bedre framkommelighet for folk som går og sykler. Det vil jo være biler i vår by, men det skal også legges til rette for at man kan sykle og gå og at kollektivtrafikken kommer fram, sier Støre.

Det er også planen til bystyrekandidat til MDG i Oslo, Arne Haabeth. Han sier at sykling ikke bare skal være kun for en elite.

– I dag er det til dels det. Det som er hele poenget med sykkelsatsing er at vi nettopp skal få flere til å sykle. Du lager jo ikke sykkelsatsing for de som allerede sykler, men for å få flere til å sykle. Da snakker vi om åtteåringen og 80-åringen, og de er ikke eliten, sier Haabeth.

Han innrømmer at noen parkeringsplasser må forsvinne.

– Men det er snakk om ganske få for å skape en infrastruktur som gjør at veldig mange kan benytte den. Og sykkel i tillegg til gange og kollektivt er mye mer effektivt i en by enn en bil noen gang vil være, sier bystyrekandidaten.

Han får støtte av Arbeiderpartiet som advarer mot et byråd med Frp og Bompengepartiet.

– Og resultatet av det er mer kø, dårlige luft, mer kø for bussene og færre avganger for kollektivtrafikken. Og summen av alt det er vi i mot. Dersom du ønsker det er Arbeiderpartiet ikke dit parti, sier Støre.