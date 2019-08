– Jeg har sett eksempler på den billige bolleposen og sjokolademelken, og at det er maten. De spiser feil, sier partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han sikter til skoleungdom som enten ikke spiser, eller som spiser ernæringsfattig og usunn mat på skolen.

– Det er en del barn som kommer uten mat, og som ikke har spist frokost.

Milliardløfte

Arbeiderpartiet vil derfor at alle skolebarn skal få gratis skolemat, også på videregående skoler. Ap viser til en rapport fra forskningsrådet i 2018, der det kommer det frem at 1 av 5 elever på videregående skole ikke spiser frokost, og ti prosent ikke spiser lunsj.

Tidligere har partiet lovet gratis mat på barne- og ungdomsskoletrinnet. Nå går fylkeslagene til valg på at tilbudet også skal inkludere videregående opplæring.

Partilederen lanserer skolemat som ett av Aps viktigste løfter både for høstens kommune- og fylkestingsvalg, og for stortingsvalget om to år.

– Skolemåltid er et kinderegg. Det er god helse, god ernæring og god læring. Jeg er helt sikker på at, dersom vi får en rødgrønn regjering i 2021, vil det være bred enighet om at dette skal prioriteres, sier Støre.

Han garanterer at mat-lovnaden ikke skal gå på bekostning av andre poster, ei heller gjøre at folk må betale mer i skatt.

– Men det er over 188.000 elever i videregående skole, blir ikke det fryktelig dyrt?

– Nei, det blir ikke fryktelig dyrt, og alternativet er fryktelig mye dyrere. Nemlig dårlig læring og dårlig helse.

– Blir det mer skatt, for å levere mer mat?

– Nei. Det gjør det ikke. Vi gjør det innenfor de rammene vi har, sier Støre.

Arbeiderpartiet har beregnet at skolemat til alle med brød, pålegg og frukt tre dager i uken, og grøt to dager i uken vil koste rundt tre milliarder kroner.

Partilederen understreker at det er opp til kommunene og fylkene hva slags mat de vil servere sine elever.

– Viktigste løfte i Oslo

Rapporten fra forskningsrådet i 2018 viser at desto eldre elevene blir, desto mindre brødmat, frukt og yoghurt blir spist. Med alderen stiger også inntaket av boller, kaker, vaffel, pizza, salat og varm mat.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er ikke i tvil om at gratis skolemat har avgjørende betydning for utjevning av forskjeller i skolen. Han viser til at unges kosthold henger sammen med foreldrenes inntekt og utdanning.

– Det er vårt viktigste valgkampløfte. Alle unger skal få et skolemåltid fra de begynner på skolen og slutter på videregående, sier Johansen.