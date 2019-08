Bare den siste uken har seks mennesker omkommet etter drukningsulykker i Norge.

Nye tall fra Redningsselskapet viser at 18 personer druknet i juli. 14 av dem var menn, to kvinner og to barn.

Det er én flere enn juli i fjor, hvor 17 personer mistet livet.

Beate Halvei Klomstad fra Melhus i Trøndelag var på Øysand for å bade og kose seg i det varme været da en nabo plutselig kom løpende mot henne.

Rakk ikke tenke

Naboen ropte at han nettopp hadde dratt en livløs kvinne opp av sjøen, og lurte på om noen kunne førstehjelp.

Klomstad rakk ikke tenke, og sammen med flere andre la de på sprang ned mot kvinnen.

– Jeg skjønte fort at det var veldig alvorlig, for kvinnen hadde ingen puls. Jeg satte i gang med kompresjoner og frigjorde luftveiene hennes, sier Klomstad til TV 2.

Mens Beate fortsatte med førstehjelp, ringte de andre som sto rundt til ambulansen.

– Det var ikke noe liv, men vi fortsatte likevel, sier hun.

– Som en evighet

Med ambulansen på telefonen fikk Beate og de andre hjelp med hva de skulle gjøre, noe Klomstad forteller var veldig betryggende. Etter 10-12 minutter var helsepersonellet på plass.

Hun forteller til TV 2 at tiden føltes som en evighet.

– Ble du redd?

– Jeg rakk ikke bli redd. Det var selvfølgelig fælt å gjøre det, men vi måtte bare kaste oss ut i det. Vi klarte å forholde oss ganske rolig, så det ble ikke så kaotisk som det kunne blitt, sier Halvei Klomstad.

Hun har selv vært på førstehjelpskurs, men det begynner å bli noen år siden. Men da hun havnet midt oppe i det, følte Beate at alt hun hadde lært kom tilbake.

Halvei Klomstad mener det er svært viktig at folk er klar over hva de skal gjøre, dersom de havner i en lignende situasjon. Men mener det viktigste er å gjøre noe.

– Uansett om man ikke vet hva en skal gjøre, må man bare sette i gang å gjøre noe. Man må tørre å prøve, for gjør man ingenting kan det fort bli kritisk, sier Klomstad.

– Fryktelig trist

Kjersti Løvik er landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, hun synes det er fryktelig trist å se tallet på antallet drukninger i juli.

– Det føles unødvendig på en fin sommerdag, sier hun.

Landsrådslederen forteller at undersøkelser viser at folk ikke vet nok om førstehjelp. Hun mener mye handler folkeopplysning og forebyggende arbeid, men også at man må tørre å gripe inn.