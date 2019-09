En internasjonalt anerkjent skala fra null til fem definerer nøyaktig hvilke autonome funksjoner en bil kan utføre. Systemet er utviklet av SAE International (Society of Automotive Engineers), en organisasjon som samler eksperter innen luftfart-, bil- og transportindustrien.

Nivå 0 - Ingen automasjon:

Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak.

Nivå 1 - Føreassistanse:

Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller aksellerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruisekontroll eller lignende.

Nivå 2 - Delvis automatisering:

Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene.

Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter:

Det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel at bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egenhånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov.

Nivå 4 - Høy automasjon:

Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen.

Nivå 5 - Full automasjon:

Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

Kilde: TU.no