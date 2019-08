Markedssjef Bjørn Ekrem og konduktør Rita Sveen viser stolt fram togsettet «Viktoriahavn» på jerbanestallen i Narvik.

– Her har vi lokfører-plasser i hver ende, og plass til 270 passasjerer, sier Sveen.

Det arktiske tog

Sammen med investorer og grundere i selskapet Arctic Train venter de på et grønt lys fra Jernbanedirektoratet slik at de kan sette det nymalte, blå toget i trafikk på den 42 kilometer lange Ofotbanen opp til den svensk-norske grensen på Bjørnfjell. Arctic Train lanseres som den råeste turistsatsingen i Nord-Norge på mange år.

– Vi mener at strekningen opp til riksgrensen innehar så mye spektakulær natur, så mye spennende historie og så mye spennende og rik kultur at den er salgbar ute i det store verdensmarkedet, forklarer Bjørn Ekrem.

Flåmsbanen som forbilde

Flåmsbanen er det gode eksempel initiativtakerne i Narvik slår i bordet med. Banen i Sogn og Fjordane er reiselivssuksess som frakter omkring 1 million passasjerer årlig, og som Lonely Planet har kåret til verdens beste togreise.

– Råvaren Ofotbanen, sammenlignet med det som var råvaren Flåmsbanen før den ble kommersialisert og satt i system, er ganske like. Så vi tror vi har mange av de samme mulighetene her som de har på Flåmsbanen, sier Ekrem.

Som Flåmsbanen stiger Ofotbanen rett opp fra havet, og inn i et arktisk landsskap før man er oppe på fjellplatået og midt inne i den svenske villmarka. Undervegs er det 20 tunneler, og banen er nærmest hugget inn i fjellet.

SPEKTAKULÆRT: Togsettene skal frakte turister langs spektakulær, nord-norsk natur. Foto: TV 2

Nordlys og midnattsol

Et av de tre vognsettene som er innkjøpt, står klar for trafikk på et sidespor ved jernbanestasjonen i Narvik. Bjørn Ekrem ser fram til å få det inn på riktig spor, Ofotbanen.

– Vi ser at vi har naturgitte forutsetninger for å selge et helårsprodukt som blant annet innebærer verdens først nordlys-tog, og på sommeren midnattssolen som attraksjon. Det her har store muligheter.

Ofotbanen regnes blant Europas vakreste jernbanestrekninger, og historien om malmbanen mellom Bjørnfjell og byen som en gang bar navnet Victoriahavn så spennende, at optimismen i Narvik nesten ingen grense har.

– Vi har ambisjoner om å finslipe den uslepne diamanten vi mener Ofotbanen er i reiselivssammenheng, forklarer Ekrem. Han ser også store muligheter i å hente passasjerer fra Sverige.

Tog er framtida

– Kiruna har omkring 60.000 gjestedøgn årlig, og er en stor turistdestinasjon. Med Arctic Train ønsker vi å snu trakten, og hente passasjerer fra det etablerte markedet i Sverige. Vi har noe eget å tilby de som søker opplevelser som er basert på, fjorder, fjell og litt mer urbane kvaliteter enn det man finner i Europas siste villmark på svensk side av grensen.S

TA EN SVENSK EN: Målet med satsingen er å frakte turister som allerede er på plass i Kiruna i Sverige og over til Nord-Norge. Foto: TV 2

Narvik-grunderne mener å se et stort reiselivsspotensiale i Ofotbanen.

– Vi tror at tog og jernbane er framtiden under forutsetning av at det er elektrifisert. Det er miljøvennlig og bærekraftig, så i et sånt perspektiv så vil også en utvidelse av jernbanenettet i Nord-Norge være fornuftig. Ofotbanen har vært elektrifisert i 96 år, og hvis man virkelig mener alvorlig med miljøtankegangen så bør man også starte arbeidet med å elektrifisere Nordlandsbanen slik at den kan bli bære kraftig i et miljøperspektiv. Det vil også være viktig å bygge dobbelspor på Ofotbanen, som med utskipingen av malm fra gruvene i svensk Lappland gjør banen til en av landets mest trafikkerte, og lønnsomme strekninger. Vi håper derfor å sette vår i trafikk i løpet av høsten. Nå er det bare en godkjennelse som mangler, og den vil komme, sier Bjørn Ekrem til TV2.