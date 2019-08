Flerfoldige luksus-, super- og sportsbiler ble mer eller mindre "henrettet" for ikke lenge side. Med bulldoser.

Vi snakker om skikkelige klassikere og samleobjekter som BMW Alpina, Chevrolet Corvette cabriolet og ulike Mercedes, Ferrari, Jaguar og Lexus – bare for å nevne noen.

Det er så det gjør vondt i sjela å se de sørgelige restene etter det som en gang var flotte og stolte biler. Sikkert også med stolte eiere. Dette er rett og slett ikke for sarte bil-sjeler.

Ikke første gang

Men det er, som ofte er tilfellet, en grunn til at ting er som de er. I dette tilfellet er det skattefusk, hvitvasking av penger og avgiftsunndragelse, som er forklaringen på elendigheten. Bilene er beslaglagt av de filippinske myndighetene.

Biler for millioner av kroner tilintetgjøres, brutalt med bulledoser. Foto: Radio Television Malacañang - RTVM

I stedet for å auksjonere de verdifulle bilene for å få inn de tapte avgifts-pengene, beordret den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, arbeiderne til å knuse bilene med bulldoser og gravemaskin. Det er slett ikke første gangen dette skjer her. Det hele begynner å bli en tradisjon...

Filippinerne har i mange år hatt store problemer med skatte- og avgiftsunndragelse. Presidenten håper at den knasende lyden av vridd metall og knust glass under bulldoseren, får landets skattesnytere til at tenke seg om en ekstra gang.

Skal ikke lønne seg å snyte på skatten

Finansminister Carlos Domingue sa tidligere i år til Fox news:

– Det skal ikke lønne seg ikke å unndra skatter og avgifter på Filippinene, så de kan like gjerne slutte å prøve med en gang. De vil aldri lykkes.

Til skrekk og advarsel for de som funderer på illegal import av biler. For dette kan fort bli den ublide skjebnen. Foto: Fra Reuters

Duterte var selv tilstede under "henrettelsen" av bilene, som ble avholdt som en offentlig seremoni med hornmusikk og engelsktalende speaker som presenterte hver enkelt bil før de altså ble knust.

På sett og vis kommer de flotte bilene til nytte igjen. For skarpjernet etter det som en gang var fine og luksuriøse biler selges og gjenvinnes ...

