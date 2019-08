Liverpool-speider jakter på Norway Cup-talenter

Midt i en rødkledd sirkel med ungdommer, sitter en svartkledd kar på huk og gir råd før kamp. Logoen på jakka skiller seg også ut: LFC, nemlig Liverpool Football Club. Ian Thompson er speider for den engelske storklubben og har tatt turen til Ekebergsletta.

– Hva gjør en Liverpool-speider her på Norway Cup sammen med et lag fra Harstad?

– Vel, jeg har faktisk også en bedrift som kalles UK Sports and Events og vi tar med mange norske gutter og jenter til England for et firedagers program. Det er hovedgrunnen til at jeg er her, men jeg har på meg to hatter. Siden jeg jobber for Liverpool FC tenkte jeg at det er en god idé å komme for å se Norway Cup og om det er noen talenter her, sier Liverpool-speider Ian Thompson til TV 2.

– Har du sett noen talenter ennå?

– Nivået er ganske bra i noen aldersgrupper. Det er noen veldig dyktige tekniske spillere, mener Thompson.

Som speidere flest, leter han etter:

– Jeg ser bare etter noen gode spillere og det er en fryd å se hvordan folk koser seg her.

TALTENJAKT: Ian Thompson leter etter talenter på Norway Cup.

Engelskmannen har lenge vært nysgjerrig på Norway Cup og bestemte seg for å ta en tur til Oslo for å se i år.

– Jeg synes at det er et strålende arrangement. Jeg har ikke vært her før, men jeg har hørt mye om det. Jeg har vært på mange turneringer i mange land, og jeg har alltid vært nysgjerrig på hva dette er – og det er mye større enn jeg trodde. Organiseringen er helt fantastisk og jeg er veldig imponert, sier han.

Stiller opp for Brage Trondenes

En av trenerne i Brage Trondenes, Frank Aspelund, ble kjent med Thompson for ti år siden da han var involvert i Thompsons fotballskole i England. De har holdt kontakten og det er til god nytte for spillerne i Brage Trondenes.

– Vi har sneket han litt til oss her for å piffe opp spillerne. Det er mye inspirasjon i det. Vi er glade for at han er med oss, sier Aspelund.

– Man blir jo litt stolt av at folk fra så store klubber vil komme og hjelpe oss, sier Brage Trondenes-spiller Adrian Fedreheim Markussen.

Harstad-laget har samarbeidet med Thompson flere ganger og vært på besøk i England.

PÅ KAMP: Talentspeideren (t.v.) følger med på kampen til Brage Trondenes.

– Vi har hatt dem på besøk i Liverpool og satt opp et program for dem. De kom over til Liverpool og jeg arrangerte noen kamper for dem, samtidig som at de fikk gå på en Premiere League-kamp og fikk hjelp fra forskjellige trenere. Da jeg hørte at de var her, tenkte jeg at "jeg er her uansett, så jeg skal gå å støtte dem litt". De har gjort det ganske bra og det gleder meg å se hvor godt de har gjort det, sier Thompson.