Politiet fortsetter søket etter mannen i 50-årene som er meldt savnet etter jordskredet som gikk over fylkesvei 451 i Jølster kommune i Sogn og Fjordane på tirsdag.

Torsdag får politiet bistand fra en fjernstyrt undervannsfarkost i søket, og det antas at den savnede mannen er omkommet.

Tirsdag og onsdag ble det gjort overflatesøk i området med helikopter og båt uten resultat. Ifølge politiet var det onsdag svært grumsete vann og vanskelige søkeforhold.

– Nå er det hentet inn en undervannsrobot som vil være på plass cirka klokken 12 i dag. Det er vanskelige søkeforhold på grunn av mye grums og og uryddige forhold i vannet, så det gås inn med spesialutstyr som skal søke opp mot metall, sier lensmann Dag Fiske i Sunnfjord til TV 2.

Ingen andre er meldt savnet etter at det gikk flere skred i Jølster tirsdag.

– De største utfordringene er været og fremkommeligheten. Det har gått såpass mange ras at det er vanskelig å komme seg fra et sted til et annet, sier innsatsleder Synnøve Domben til TV 2.

Evakuerte får dra hjem

Lensmannen i Sunnfjord sier til TV 2 at alle evakuerte får lov til å dra hjem, og at evakueringssenteret stenger torsdag.

En rekke veier i Sogn og Fjordane ble stengt etter at heftige nedbørsmengder førte til en rekke ras tirsdag ettermiddag og kveld, og de fleste veiene er gjenåpnet.



– Det er ingen nedbør, og nå er det åpnet opp flere veistrekninger. Situasjonen er naturligvis mye bedre enn den var tidligere, sier Fiske.



Statens vegvesen satser på at E39 mellom Førde og Skei kan gjenåpnes torsdag etter det voldsomme uværet. Det er kolonnekjøring fra Førde til Vassenden, noe som gjør at de rasfaste kan få komme hjem.