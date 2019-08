Sjekk Dybalas elleville lønnskrav

Manchester United vurderer fortsatt mulighetene for en overgang for Paulo Dybala. 25-åringen skal diskutere fremtiden sin med Juventus denne uken. Det skriver Manchester Evening News.

Dybala har ifølge Mail sagt til United at klubben må tilby en kontrakt med over 3,7 millioner kroner i uken for at han skal bli en del av Solskjærs menn. Det ville gjort han til Premier Leagues nest mest betalte. Alexis Sanchez topper listen med sine 5,3 millioner kroner i uken.

Lille-president, Gerard Lopez, har bekreftet at Nicolas Pépé vil bli solgt til Arsenal for om lag 779 millioner kroner. Det melder RMC Sport. Napoli har lenge sett ut til å signere Lille-vingen, men er nå klare til å by om lag 640 millioner kroner for Crystal Palaces Wilfried Zaha i stedet for. Det hevder Mail.

Barcelona ønsker å selge brasilianske Philippe Coutinho, men er bekymret over å ikke motatt noen bud enda, skriver ESPN. Ifølge Liverpool Echo jobber Everton med å hente Mainz' Jean-Phillipe Gbamin til Goodison Park.

Arsenal-kaptein, Laurent Koscielny, er fast bestemt på å forlate klubben denne sommeren. 33-åringen skal ha nektet å dra på pre-season til USA etter at forespørselen hans om å avslutte kontrakten til fordel for en annen klubb ble avvist av «The Gunners». Det skriver Independent.

Samtidig er Arsenal forberedt på å la tyske Shkodran Mustafi forlate klubben denne sommeren. Roma har vært tilknyttet 27-åringen, men har enda ikke bydd, skriver Star. Arsenal har også bydd på å låne Juventus' Daniele Rugani for to sesonger, skriver The Sun.

Bayern Münchens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, sier at Manchester City fortjener en unnskyldning etter at manager, Niko Kovac, uttalte at klubben var klare for å signere Leroy Sane. Det melder Sport Bild. Den tyske klubben har nå lagt frem et formelt bud for Sane, og presentert personlige vilkår for 23-åringen.

Zenit St. Petersburg skal være klare for å annonsere signeringen av Barcelonas Malcolm. Klubbene skal ifølge Goal være enige om en pris på om lag 389 millioner kroner i tillegg til bonuser for brasilianeren.