Torsdag fortsetter rettssaken mot rapperen Rakim Mayers, bedre kjent som Asap rocky, i Stockholms tingrett.

Torsdag skal Asap rocky selv forklare seg, før også de to andre tiltalte skal det. Det var en tydelig preget Mayers som ankom rettssalen like over klokken 09.

Etter de tiltaltes forklaringer vil det bli vitneforklaringer og videre bevisførsel.

Men første punkt på programmet torsdag var videre forklaring fra den fornærmede 19 år gamle mannen.

– Virket ruset

Rapperens forsvarer, Slobodan Jovicic, spurte ut 19-åringen.

– Det virker som at det er deler av hendelsesforløpet du har vanskelig for å huske? spurte han.

– Ja, svarte 19-åringen.

– Du møtte på Rakim Mayers og hans selskap flere ganger. De gjorde det tydelig at de ikke ønsket å snakke med deg, likevel fortsatte du å henvende deg til dem. Er du sikker på at du ikke var ruset denne dagen?

– Jeg var ikke ruset. Jeg oppførte meg helt vanlig. Det var de som oppførte seg uvanlig, som slo meg, og jeg ble fornærmet da de gjorde det, sa han.

Aktor sa også i sitt innledningsforedrag tirsdag at 19-åringen var pågående ovenfor rapperen og hans folk. Aktor mener likevel at den volden rapperen og de to andre tiltalte utøvde, var langt større enn du kunne forvente ut fra risikoen 19-åringen utgjorde, og at de derfor må straffes for det.

Senere torsdag skal Asap rocky og hans medtiltalte selv forklare seg om det som skjedde på kvelden 30. juni.

– En parodi

Også torsdag ankom Robert O`Brian retten like før klokken 09. Han er en amerikansk advokat og president Donald Trumps spesialutsending i gisselsaker. Og han er altså sendt til Stockholm.

Fredrik Sjöshult er kommentator i Expressen. Han synes Trumps innblanding er latterlig.

– Hva skal hans gisselutsending her? Skal han gissel-forhandle ham ut av varetekt? Det hele er en parodi, sier han.

Han sier også han håper Trumps innblanding rett og slett skjer i utvitenhet.

– En må jo regne med at han ikke vet noe om det svenske rettssystemet, det håper jeg, for hans skyld, og at alle hans utfall kun er gjort i uvitenhet, sier han.

Rettssakens siste dag er fredag. Vanligvis vil retten ta stilling til utfallet av rettsaken allerede rettens siste dag, så det er ventet at dommen vil komme allerede fredag.