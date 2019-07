Cukaricki - Molde

Den norske jubelkvelden fortsatte onsdag kveld etter at moldenserne tok seg videre i Europa League-kvalifiseringen.

Scoringer av Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon sørget for 3-1-seier mot Cukaricki i Beograd.

– Molde har en langt tøffere vei enn Rosenborg inn i et gruppespill. I hjemmekampen sist uke var det et skuffende resultat, men i kveld gjorde de jobben. De har et toppnivå som er meget bra, og om de klarer å finne frem det i de to neste rundene, er ingenting umulig for Erling Moe og hans menn, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– I fjor hadde vi to norske lag med i et gruppespill i Europa, og det hadde vært utrolig gøy om vi kunne fått det i år også - selv om det fortsatt er en lang vei frem dit.

Serberne, som hadde 0-0 i bagasjen etter oppgjøret på Aker Stadion, hadde en megasjanse etter kun to minutter, men Molde-keeper Alex Craninx reddet mesterlig.

To minutter senere roet Ohi Molde-nervene da han sendte bortelaget i føringen. Og som så mange ganger tidligere denne sesongen var det Wolff Eikrem som var nest sist på ballen.

Kort tid før pause var det Wolff Eikrem som doblet ledelsen. Kapteinen klinket til fra 16 meter og ballen gikk rett i mål til 2-0.

Tolv minutter før slutt la innbytter Erling Knudtzon på til 3-0. Hurtigtoget banket inn scoringen fra skrått hold. Serberne fikk et trøstemål ved Asmir Kajevic, men med tanke på at vertene trengte tre mål til for å ta seg videre, ble det likevel ikke noen spennende sluttminutter.

I den tredje kvalifiseringsrunden venter vinneren av oppgjøret mellom AEL Limassol og Aris Thessaloniki. Den første kampen endte 0-0, og returoppgjøret spilles torsdag kveld.