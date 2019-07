Bare et døgn etter at han hørte jubelbruset fra gressmatta på Ullevål, er han tilbake på Ekebergsletta. Hotellovernatting er et tilbakelagt kapittel, luftmadrassen venter på en skole i nærheten sammen med resten av KBK G16.

Store kontraster

Onsdag ettermiddag spilte Kristiansund Ballklubb mot Trondheims-klubben Trygg Lade. Kampen vant Williamsen og lagkameratene 1-0.

– Det er jo 24.900 færre tilskuere her, så det er store kontraster fra Ullevål. Trygg Lade er et godt lag, men de kan kanskje ikke måle seg med Manchester United.

– Hva har det å si for innsatsen du legger ned da?

– Innsatsen er like stor. Jeg har like lyst til å vinne. Her står det ihvertfall noe på spill. Det gjorde det ikke i går, sier 16-åringen.

– Må legge kampen bak meg

Flere har vært ute og skrytt av 16-åringen etter tirsdagens prestasjon. Også Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Likevel later det til at hovedpersonen selv tar det hele med fatning.

– Det er en ganske stor opplevelse, men jeg må gå videre fra den kampen og ikke tenke så mye på den. Det er Norway cup som gjelder nå, sier Williamsen.

Pogba-plakat på rommet

Likevel, det er noe spesielt ved å takle verdenstjernen Pogba når man selv er stor fan.

– Jeg er nok en ganske stor fan og har en plakat av han hjemme på rommet. Det er ganske stort å få spille mot Pogba og ikke minst takle han, fortsetter KBK-spilleren.

Selv om han ikke innså at det var Pogba han taklet før etterpå, gjorde det inntrykk.

– Det var rart å se at det var Pogba som lå der på gresset. Jeg tenkte ikke så mye på det akkurat da, men da jeg gikk i garderoben og, så at jeg hadde fått mange meldinger, så gikk det opp for meg.

– Ingen plan B

Selv om Max Williamsen er forsiktig med å peke ut mål for fremtiden, er han klar på at det er fotball han vil drive med.

– Selvfølgelig. Det har alltid vært fotball og ikke noe annet. Jeg har ikke engang tenkt ut en plan B, selv om det kanskje hadde vært lurt, smiler Williamsen.