Det er tre ikke navngitte tjenestemenn som opplyser at de sitter på etterretning som tilsier at Hamza er død.

Utover nyheten om dødsfallet er svært få detaljer kjent. Det er ikke klart hvordan han skal ha dødd, ei heller om USA hadde en rolle i hans dødsfall. Ingen av NBCs kilder ville si noe om når eller hvor det skal ha skjedd.

Hamza er sønnen til Osama bin Laden, og ble sett på som en mulig etterfølger som leder av al-Qaida.

Ifølge NBC var Hamzas siste kjente offentlige uttalelse i 2018. Da truet han Saudi Arabia og oppfordret til opprør.

I dette bildet fra november 2001 vises Hamza bin Laden mens han holder det som skal være vrakrestene etter et amerikansk militærhelikopter. I voksen alder ble han etter hvert sett på som en gryende leder for al-Qaida. Foto: AP

Hamza, som var i slutten av 20-årene, ble født i Jeddah i Saudi-Arabia. Han har tidligere blitt omtalt som «jihad-kronprinsen» og ble ansett som en gryende leder av terrornettverket al-Qaida.

Han har tidligere truet USA med hevn etter at faren hans ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011. På en video sendt ut av al-Qaidas medieavdeling i 2016, sa Hamza bin Laden at amerikanerne er ansvarlig for sine lederes beslutninger, og at al-Qaida vil fortsette sin hellige krig mot USA.

Hans far, Osama bin Laden, ble drept i mai 2011 da amerikanske Navy Seal-styrker stormet eiendommen hans i Abbottabad i Pakistan. Han hadde blitt jaktet på av USA siden terrorangrepene i USA 11. september 2001, og ble skutt og drept av en spesialsoldat.