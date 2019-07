Vålerenga herjet med United-proffene

Vålerenga - Manchester United 4-1

Vertene hadde forhåpninger om tilskuerrekord for en kvinnekamp på klubbsiden i Norge. Det ble det ikke, men de 7124 fremmøtte fikk likevel masse å juble for. Og det var kamerunske Ajara Njoya som spilte hovedrollen i Oslo.

VM-spissen scoret hele tre mål mot den engelske storklubben.

– Det var en god kamp. Vi visste det ville bli en veldig tøff kamp, så vi ville gi absolutt alt. Vi ville vise at vi har et veldig godt lag, sier tremålsscoreren til TV 2.

– Når man jobber hardt, kan man spille slik, forteller den målfarlige spissen.

VIF-keeper Guro Pettersen var i perlehumør etter den målrike kampen.

– Hva skal jeg si? Vi spiller så bra under den rammen med så mange folk på tribunen, TV-kamp og Manchester United. Det ser ut som vi bare koser oss. Det kunne blitt mye mer enn 4-1 også, sier Vålerenga-målvakt Guro Pettersen til TV 2.

– Herregud, det er så gøy. Jeg er så stolt over alle jentene og det vi klarer å få til. Jeg synes vi utklasset dem. Vi koser oss, har det gøy og spiller akkurat som vi vil, sier Pettersen.

– Vi rir på en opptur

Tidligere landslagsspiller Ingvild Isaksen er glad for at så mange var innenfor stadionportene under treningskampen.

– Det er så gledelig å se at så mange tok turen. Engasjementet har vært noe helt annet enn hva vi har sett tidligere. Dette er en klar tilskuerrekord om man ser bort i fra Cupfinalene, vi rir på en opptur etter VM, og det ser man resultatet av i dag, sier TV 2-eksperten.

Slik var kampen

Jenna Dear sørget for en pangstart for Vålerenga etter kun fem minutter. Den engelske VIF-spilleren testet skuddfoten fra 16 meter. Forsøket så rimelig ufarlig ut, men United-keeperen rotet ballen i mål.

Ni minutter var spilt da den Ajara Njoya doblet ledelsen. Den kamerunske VM-spissen limte ballen i krysset fra 15 meter.

– Kameruneren gjør kort prosess. Det er en glimrende scoring, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Midtveis i omgangen reduserte Jess Sigsworth for gjestene. Guro Pettersen reddet et skudd fra Toone, men returen gikk rett i beina til United-angriperen som prikket inn scoringen.