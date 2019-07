Innbytter-Helland sendte Rosenborg videre

Rosenborg - BATE 2-0

David Akintola og Alexander Søderlund hadde begge sløst bort store sjanser for trønderne, men 20 minutter før slutt ble det straffe på Lerkendal.

Norske Emil Jonassen, som kun hadde vært på banen i ti minutter, rev Søderlund over ende, og fra elleve meter dunket Pål André Helland inn 1-0.

Se scoringen øverst i saken.

Helland, som startet kampen på benken, var igjen involvert da han fyrte løs fra 18 meter. Ballen gikk via Søderlund og i mål til 2-0 bak en utspilt BATE-keeper.

– Rosenborg er videre, mye takket være Helland og Søderlund. Det er rett og slett en kjempeprestasjon av Rosenborg om noen skulle lure på det, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Det betyr at Rosenborg er klare for den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League. Der blir Maribor fra Slovenia motstander. Tarik Elyounoussi så ut til å sende AIK videre, men i det 117. minutt scoret slovenerne det avgjørende bortemålet.

– Håper treneren tar til vettet

Pål André Helland, som startet nok en kamp på benken, håper han får flere startmuligheter i tiden fremover.

– Det viktigste er at laget vinner. Jeg kan ikke sitte og surmule. Jeg får håpe at treneren tar til vettet etter hvert, sier Helland med et smil.

– Drømmer du om flomlys og CL-fotball på Lerkendal?

– Jeg kan ikke snakke om alt jeg drømmer om. Det er mye rart, sier trønderen på sedvanlig vis.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er glad for at det var nettopp Helland og Søderlund som fikset avansementet.

– Det er gøy at Helland kommer inn og scorer. Han har hatt mye motgang med skader og kritikk. Det samme gjelder Søderlund, han har også fått mye tyn av RBK-fansen, sier Mathisen.

– Da er det er ekstra gøy at det er de to guttene som avgjør dette, sier Mathisen.

– Årsbeste

RBK-trener Eirik Horneland var imponert av det spillerne viste mot de hviterussiske Europa-spesialistene.

– Vi hadde et godt utgangspunkt. Vi var offensive inn mot kamp. Vi gjør en fantastisk prestasjon mot et godt fotballag, sier treneren.