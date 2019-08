Når drikkepresset blir uutholdelig, bruker Martine en unnskyldning hun har lært av onkelen

Første gangen Halvorsen ble konfrontert med «hvorfor drikker ikke du?» var hun 16 år gammel. Noen ville overtale henne til å drikke, andre droppet å invitere henne på fester. En edru person kom til å huske alt som skjedde, og det var ikke populært, ifølge bloggeren.

Hun likte ikke at folk prioriterte alkohol framfor det sosiale.

– Hadde jeg ikke vært så bestemt og hatt sterk nok vilje, så hadde jeg ikke klart det. Det var og er fortsatt et hardt drikkepress der ute, sier Halvorsen.

Ingen unnskyldning er god nok

Hun mener at folk legger seg opp i om man drikker eller ikke – uansett om man har en god unnskyldning.

– Hvis man kjører bil, foreslår noen taxi. Medisiner er heller ikke en innafor grunn. Det er alltid en eller annen som har prøvd å blande, og overlevd, forklarer Halvorsen.

Samtidig vet hun at mange vegrer seg for å svare helt ærlig, det gjelder også henne selv.

– Det er liksom ikke noe gøy å si: «Grunnen til at jeg ikke drikker er at jeg blir helt urimelig og ugrei når jeg drikker», eller «Du, jeg sliter med å stoppe». Da føler jeg meg plutselig veldig dramatisk, forklarer hun.

Halvorsen informerer om at noen familiemedlemmer har rusproblemer. Blant dem er onkelen hennes.

«Jeg er alkoholiker»

De gangene drikkepresset har vært uutholdelig, har hun brukt en unnskyldning som onkelen hennes kom opp med.

– Han sa at jeg skulle si at jeg er alkoholiker, for da ville folk slutte å mase.

Det stemte.

– Folk blir helt stille når jeg sier det. Helt stille. Og så kommer det mange, mange, mange unnskyldninger, forklarer hun og legger til:

– Heldigvis har jeg ikke måtte si det mange ganger, men det burde ikke vært nødvendig i det hele tatt.

Nå håper hun flere velger å snakke om dette temaet.

– Jeg når ut til min målgruppe, og mange unge. Likevel er dette en problematikk som gjelder de litt eldre også, sier hun og viser til en tweet fra Roar Thon.

Drikkepresset skjer også blant godt voksne

Den 14. juli tweetet nemlig fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Roar Thon om samme tema. Tweeten hans skapte store reaksjoner.

TWEET: Roar Thon skrev denne Twitter-meldingen.

– Jeg tror den rørte noe gjenkjennelig hos de aller fleste i dagens samfunn. Det er en situasjon omtrent alle har opplevd, fra den ene eller den andre siden, sier han.

Thon sier han vet at drikkepresset som Halvorsen snakker om også gjelder for flere aldersgrupper.

-Jeg kjenner meg igjen i dette, sier han og legger til: