– Utøver vold mot dyr for å skremme kvinner

Videre forteller hun blant annet om en hundevalp som ble satt ut på trafikkfarlig vei, fordi et barn hadde kommet for sent hjem.

Bruken av dyr gjør volden effektiv.

– Dyr blir brukt som et maktmiddel fordi det er noe det verste man kan gjøre mot et barn. De voksne som er rammet, blir maktesløse og forblir hjemme, forteller Versland videre.

To effektive måter

Forsker Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt Kunnskapsenter mot vold og traumatisk stress, har intervjuet både krisesentre og voldsutsatte om vold mot dyr som del av vold i familien.

– Man ser at vold mot dyr er noe krisesentrene kjenner til og som endel voldsutsatte har erfaring med, forteller Bjørnholt.

Det er særlig to ting som gjør at dyrene blir brukt som maktmiddel.

– Vold mot dyr i familien kan være en del av trusselbildet, og den voldsutsatte tør kanskje ikke å forlate dyrene i frykt for at de kan bli utsatt for vold eller drept mens de er på krisesenteret, sier forskeren.

Stormberg tar regninga

GLAD: Daglig leder i Stormberg, Hege Nilsen Ekberg, gir gratis kennel til krisesentrene for å bidra til at flere våger å ta turen. Foto: Privat.

Bedriften Stormberg har nå valgt å gå inn med midler for å støtte krisesenterne landet rundt. De vil betale for kennelopphold for de som må bo på krisesentrene.

– Stormberg har sagt siden dag én at noe av omsetningen vårt skal gå tilbake til samfunnet. Historiene fra krisesentrene var grufulle, og tragisk nok mange, sier Hege Nilsen Ekberg, daglig leder i Stormberg til TV 2.

Stormberg startet med et pilotprosjekt i Vest-Agder. Første året støttet de 70 døgn med kennel.

– Det ble veldig godt mottatt, og erfaringen viser at det er et behov. Nå finnes det ingen etablerte ordninger for hva voldsofferene skal gjøre med dyrene, det mener vi er feil, og vi vil oppfordre det offentlige til å ta del i problemstillingen, sier Ekberg.

Tromsø får gratis kennel

Et av de sentrene som nå inngår i Stormbergs nye ordning, er Tromsø. De har selv måtte avslått dyr på senteret sitt.

– Det er absolutt et reelt problem som vi er klar over. Vi har hatt flere henvendelser hvor vi er blitt nødt til å si nei til at dyr kan bli med på krisesentrene. Dyr kan brukes i et maktspill, for de fleste er det veldig ille om dyret forsvinner, eller blir utøvd vold mot, slik at det rammer eieren, forteller lederen i Tromsø krisesenter, Hanne Stenvaag.

– Det er ikke overraskende at det blir brukt dyr som en voldshandling. Alle ting som er folk glad, kan være noe som blir en del av en voldsutøvelse. Det er blitt et større fokus på dette, og det er kjempe bra at vi har denne avtalen slik at vi kan rette søkelyset mot denne problemstillingen, sier Stenvaag.

Sender bilder av dyrene

Selv om vold har eksistert over lengre tid, er bildedeling en ny måte å få makt på.

– I en moderne tid med bildedeling, så kan man sende bilder av kjæledyret som blir satt igjen ute i kulda, som en type vold. Det er mye man kan gjøre for å true noen, og deriblant kjæledyr som noen er glad i. Vi har dessverre flere eksempler på dette, sier Stenvaag.