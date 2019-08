Er det én ting Ford ikke angrer på, må det være lanseringen av suksessmodellen Ford Mustang. I år feirer den 55 år, og det gjør den med stil.

Den erke-amerikanske muskelbilen er nemlig verdens mest solgte sportsbil fjerde året på rad.

I fjor ble det solgt hele 113.066 nye Mustanger globalt. Også hjemme i USA ble Mustang den mest solgte sportsbilen, med nesten 76.000 biler.

Det er ganske så imponerende, tatt i betraktning at dagens generasjon har vært på markedet noen år nå.

Spesialutgave

Nå markerer Ford 55-års jubileet med en eksklusiv spesialutgave for det europeiske markedet. Mustang55 heter bilen, som bygger på dagens Mustang med 5-liters V8-er og 450 hk.

Den nye jubileumsmodellen legges ut for bestilling nå i august, og får flere unike eksteriørdetaljer, samtidig som interiøret også blir mer eksklusivt, lover Ford.

– Mustang er en av få bilmodeller som har blitt produsert kontinuerlig i et halvt århundre. Det er heller ingen ting som tyder på at interessen for verdens mest solgte sportsbil er synkende. Mustang55 kommer med nye teknologier som FordPass Connect modem og lydanlegg fra B&O, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Lavere sideskjørt og svartlakkert tak er blant de nye detaljene på Mustang55.

Verdens mest solgte – for fjerde år på rad

Nye detaljer

Den nye spesialutgaven Mustang55 kan fås både som fastback og som kabriolet. De nye eksteriørdetaljene er blant annet fartsstriper på panseret, svartlakkert tak på fastbacken og lavere sideskjørt.

Ford har ikke sluppet bilder av interiøret på nye Mustang55 ennå. Dette er fra den nye facelift-utgaven som ble lansert i fjor.

I grillen er den tradisjonelle ponny-logoen utført i fargen Pillar Black.

Som tillegg kan det også fås en bakspoiler i den samme fargen. Bilen kommer med svarte 19 tommers aluminiumsfelger.

Interiøret har blitt oppdatert med karbonfiberdetaljer og utstrakt bruk av skinn med grå sømmer. Som standard følger også kjøling og varme i forsetene, samt et lydanlegg fra Bang & Olufsen med til sammen 12 høyttalere.

Amerikansk muskelbil – nå stiger prisene

Shelby-inspirert

Mustang med Ford sin 2,3 liters motor på 290 hk får også noen oppdateringer. Blant annet med styling inspirert av de legendariske Mustang Shelby-modellene. Bilen får i tillegg aktiv ventil i eksosanlegget, som gjør at du kan tilpasset lydbildet, fra lun V8-brumming til mer et mer rampete snerr.

I anledning 55-års jubileet lanserer Ford samtidig flere nye farger på Mustang. Disse inkluderer Iconic Silver, Lucid Red, Twister Orange og Grabber Lime.

Mustang er verdens mest solgte sportsbil fjerde år på rad.

10-trinns girkasse

Ford Mustang fikk for øvrig en forsiktig facelift i fjor – både som cabriolet og fastback. Topputgaven har en 5-liters V8-er, som leverer 450 hk og 529 Nm.

For å spisse kjøreegenskapene, har Ford montert nye dempere på bilen slik at understellet strammes opp.

I tillegg leveres nye Mustang med en helt ny 10-trinns automatkasse. Den skal sikre bedre akselerasjon og lavere forbruk.

– Når du skifter gir betyr det ofte at du taper tid. Med Mustangs nye 10-trinns girkasse leverer motoren ekstra mye krefter og dreiemoment mens du skifter gir og leverer dermed en raskere akselerasjon og mer sømløse overganger. Dette er den raskest akselerende Ford Mustangen noensinne, sier sjefingeniør for Ford Mustang i Europa, Matthias Tonn.

Nå er det et års ventetid på nye Chevrolet Corvette

Skal du dra den helt ut, velger du Mustang Shelby GT500. Den leverer over 700 hk.

Vi møter en bilgal familie i Vikersund. Sjekk dette trekløveret!