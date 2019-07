Det bekrefter Per Bardalen Wiggen overfor TV 2 onsdag ettermiddag.

– Utenriksdepartementet er kjent med at norske borgere skal være involvert i en ulykke i Marokko, sier Wiggen.

Det var VG som først omtalte saken.

TV 2 har stilt Wiggen spørsmål om hvor mange nordmenn det skal være snakk om, og om noen av disse skal være alvorlig skadet. Han siterer imidlertid taushetsplikten og nekter å svare på ytterligere spørsmål.

VG skriver at de har vært i kontakt med familien til en av de involverte og får bekreftet at vedkommende ligger på sykehus. De melder også at det dreier seg om en bilulykke.