Da Tottenham-manager Mauricio Pochettino ble spurt om fremtiden til Danny Rose etter 1-0-seieren over Real Madrid tirsdag, falt de oppsiktsvekkende ordene fra argentineren.

– Jeg er ikke lederen her og vet ikke noe om situasjonen til spillerne mine. Jeg er trener og prøver å få det beste ut av dem. Salg, kjøp og kontrakter er ikke oppe til meg. Det er klubben og Daniel Levy som styrer, sier Mauricio Pochettino, ifølge The Guardian.

Den tidligere Espanyol- og Southampton-sjefen mener han er trener, ikke manager.

– Klubben må endre stillingsbeskrivelsen min. Jeg er selvsagt den som legger taktikken, men på andre områder har jeg ingen anelse. Nå føler jeg meg som en trener, sier Pochettino.

Hangeland: – Et uttrykk for frustrasjon

Uttalelsene overrasker TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Pochettino er en mann det er lett å ha sansen for og nesten bli glad i, selv om vi ikke kjenner ham personlig. Det høres veldig merkelig ut å komme med en sånn tirade nå. Han har rett i at han først og fremst er trener, men han er sportslig ansvarlig, så i den grad det er behov for forsterkninger, må han ha meninger om det, sier Hangeland i TV 2s Premier League-podkast.

– Er det sånn at Levy har større sportslig innsikt? Det har han ikke. Det høres rart ut. Det er åpenbart et uttrykk for en eller annen frustrasjon i måten de gjør sine ting, men nå har de endelig fått inn et par mann, fortsetter den tidligere Fulham- og Crystal Palace-spilleren.

Da Tottenham hentet den unge Leeds-angriper Jack Clarke tidligere i sommer, var det første kjøp på halvannet år. Clarke ble umiddelbart lånt tilbake til Championship-klubben. Siden den gang har imidlertid Spurs betalt nærmere 600 millioner kroner for Lyon-kometen Tanguy Ndombélé.

– Mangler åpenbart en på topp

Tottenham har tidligere i sommer vært koblet til Juventus-stjernen Paulo Dybala, men nå skal argentineren være aktuell for Manchester United i en byttehandel der Romelu Lukaku går motsatt vei.

– Pochettino har levd i halvannet år med dette, og nå har de fått en spiller, men de mangler fortsatt åpenbart en på topp. Samtidig hadde det vært rart å se Tottenham kjøpe Ndomélé for 500-600 millioner kroner, så bruke 700-800 millioner kroner på Paulo Dybala. Sett utenfra trodde jeg aldri det var aktuelt, sier TV 2-kommentator Espen Ween i Premier League-podkasten.

– Jeg vil tro at han er frustrert. Det tærer på at han leverer så bra på banen og kanskje føler han ikke får den samme støtten på overgangsmarkedet, fortsetter Ween.

Tottenham, som sesongåpner mot Aston Villa lørdag 10. august, har for øvrig solgt høyreback Kieran Trippier til Atlético Madrid tidligere denne måneden. Angriperen Vincent Janssen har gått til meksikanske Monterrey, i tillegg til at reservekeeper Michel Vorm og spiss Fernando Llorente er frigitt.