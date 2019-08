Mange har nok allerede tenkt følgende tanke: Hvorfor ikke dekke en bil med solceller for så å kjøre bilen på solenergi?

Dette er i aller høyeste grad fornybar- og ikke minst helt gratis energi som ikke setter annet klimaavtrykk enn produksjonen av selve panelene.

Toyota tenkte også den tanken – og de gjorde noe med den. De dekket nemlig sin Prius PHEV, ladbare hybrid, med nettopp solcellepaneler på panser, tak og bagasjelokk. Solceller som i sin tur lader hybrid-batteriet.

Resultatet? Den kan kjøres 56,3 kilometer daglig på solenergi. Det skriver Toyota i en pressemelding.

Nå er ikke solceller på en bil i seg selv noen veldig stor nyhet. Toyota har allerede kunnet tilby det på taket på Prius. Men med nye-, større- og bedre høyeffektiv-paneler blir selvfølgelig også resultatet bedre. Mye bedre, faktisk.

Gode erfaringer

Dagens Prius med solceller på taket produserer 180 watt. Den nye produserer 860 watt – og den lader også batteriene når bilen er i fart. I motsetning til den gamle, som bare lader når den står parkert.

Enn så lenge er solcelle-Priusen en forsøksbil, men det er liten tvil om hva Toyota har i tankene her. Målet er selvfølgelig å kunne utvikle paneler som er så gode at de langt på vei-, eller kanskje helt, erstatter lading fra strømnettet. Som kjent er ikke all strøm like ren.

Testbilen kjøres nå rundt i Tokyo og områdene rundt, mens Toyota-ingeniørene samler inn ulike data for videre analyser. Etter det vi erfarer er resultatene etter bare noe ukers testing svært oppløftende. Testingen skal forgå fram til februar 2020.

Rekkevidden øker og drivstofforbruket synker. Selve solcellebatteriets celle er en syltynn film på bare 0,03 mm i tykkelse. Denne er utviklet i samarbeide med Sharp. Dette gjør det mulig å montere filmen effektivt slik at den passer til deler med kurver og på deler med begrenset plass.

Etter bare en måneds testing snakker man om at det skal være mulig å oppnå en effekt på 1000W.

Jo da, det ser litt spesielt ut med solcellene, men det virker i alle fall bra så langt.

Kommer med elbiler

Som alltid er det viktig for Toyota at produktene derfra skal ha høy kvalitet og være fullt funksjonelle. Både utviklingen, livsløpet og returen, den dagen den kommer, skal være så bærekraftig som mulig.

Om man ser bort fra de ikke ladbare hybridene har Toyota vært relativt sent ute med elektrifisering av bilparken sin. Men når ser det altså ut til at den japanske produsenten er i siget. På flere måter.

Etter det vi erfarer er det snakk om i alt ti helelektriske modeller i løpet av det neste tiåret. Samtidig vil de jobbe videre med utviklingen av både hybrider og hydrogenbiler. Nå er også solcelle-energi. Det siste måtte jo bare komme.

Om vi skal gjette, er det ikke veldig lenge til dette blir å finne på produksjons-biler.

