Tross sin unge alder skrev 22-åringen seg inn i historiebøkene med sin første VM-medalje i langbane, og Norges første på åtte år. Vi må tilbake til Alexander Dale Oens sensasjonelle VM-gull i Shanghai i 2011.

– Hadde du forventet å få medalje i en så ung alder?

– Ikke da jeg var liten i hvert fall, men de siste årene har vi på en måte nærmet oss. Det er veldig deilig å vite at jeg er der jeg er nå.

Henrik Christiansen satte ny norsk rekord da han ble nummer fem i finalen på 1500 m fri i svømme-VM i Sør-Korea 24. juli. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

IOC (Den internasjonale olympiske komiteen) besluttet i 2017 at distansen Christiansen tok VM-sølv på skal bli en olympisk øvelse. Årets VM beviser at Norge har olympisk gull på 800 meter fri innen rekkevidde under OL i Tokyo neste år.

Å satse på svømming var et tøft valg

Som ung var Christiansen ofte å se på scenen, og han gikk på teater i fem år. Han var så betatt av skuespillervirket at valget om å satse på svømming ble langt tøffere.

– Det var ikke bestemt at jeg skulle bli svømmer. Da det både ble mye svømming og teater så måtte det tas et valg. Det var et tøft valg å ta der og da, men nå er jeg jo glad for at det ble svømming, smiler Christiansen.

Et lag for fremtiden

At valget falt på svømming later til å ha vært helt rett for Lillestrøm-gutten. NRK-ekspert og tidligere verdensmester på kortbane, Aleksander Hetland, er full av lovord om ungguttens prestasjon.

– Det er det beste, raskeste og sterkeste finaleheatet som noensinne har vært i et VM. Han overgikk seg selv, mener Hetland.

Henrik Christiansen må sies å være en real bauta i den norske svømmeleiren. Også landslagssjef Petter Løvberg var stum av beundring over elevens eventyrlige bragd. Løvberg uttaler i et intervju til SVT at han er imponert over hva landslagssvømmerne har utrettet under VM tross sin unge alder.

Henrik Christiansen med sølv i finalen på 800m fri under VM i svømming Gwangju 2019. I midten vinneren Gregorio Paltrinieri fra Italia og t.v. er bronsevinner David Aubry fra Frankrike. Foto: Jessica Gow/TT/NTB scanpix

– Det er kjempeinspirerende det Henrik gjør her i dag, men vi har også et lag for framtida. Ingeborg Vassbakk Løyning (19) kommer hit som debutant og setter tre norske rekorder. Dette skaper inspirasjon i hele svømme-Norge til å ta det neste steget mot OL.

Landslagssjefen rørt til tårer

Det er utvilsomt vind i seilene til norsk svømmesport, hvilket Henrik Christiansen har vært en sterk bidragsyter til. Han og Alexander Dale Oen er de to eneste nordmennene som har tatt medalje i et VM i langbane. På spørsmål om hva landslagssjefen føler når han tenker tilbake på Dale Oens gull er han tydelig preget.

– Det er tungt å tenke på. Det at vi har gjenreist norsk svømming tror jeg Alex ville vært veldig stolt av.

Henrik Christiansen kronet et fantastisk VM med å sette ny nordisk rekord på 1500 meter fri. Han noterte seg også for ny personlig rekord med nesten fire sekunder.