Når man snakker om verdens mest solgte bil, kan man i Norge fort tro at det er snakk om VW Golf. Den har jo tronet øverst på statistikken i Norge i årevis, fram til Leaf tok topplassen i fjor.

I USA vil man tenke på Ford F-150.

Men faktum er likevel av verdens mest solgte bil er signert Toyota. Corolla har nemlig æren av å være verdens mest solgte bil. Over 45 millioner er solgt på verdensbasis!

En stund var den riktignok borte fra modellutvalget, og mange stusset nok da Toyota valgte å gå bort fra et av de sterkeste merkenavnene i bilhistorien. Corolla ble til Auris for 12 år siden.

Men nå har den altså gjort et solid comeback.

Stasjonsvogn

Vi har testet den vanlige 5-dørsutgaven tidligere. Denne gangen har vi fått tak i den mest praktiske karosserivarianten – nemlig stasjonsvogna.

Tro det heller ei, det gjør faktisk en Corolla til en fullverdig familiebil!

Det passer veldig bra, for etter at Avensis ble tatt bort fra modellutvalget, har man ikke hatt en skikkelig stasjonsvogn å by på. Den ble ikke tilgjengelig med hybrid drivlinje, og salget var dalende de siste årene. Men før det, var Avensis stasjonsvogn en skikkelig storselger.

Spørsmålet er om Corolla TS kan fylle tomrommet. Bli med på test:

Toyota Corolla er verdens mest solgte bil

Tøffe 18" felger bidrar til det sporty utseendet.

Hva er nytt?

Vi har forøvrig ikke kjørt Corolla på norske veier før. Testbilen er altså stasjonsvogna, eller Touring Sports på Toyota-språk – med den nye 2-liters hybrid på 180 hk – koblet mot trinnløs CVT-automatgir.

Stasjonsvogna har et digert bagasjerom på 598 liter! Det betyr at du har mer plass enn mange større (og dyrere) stasjonsvogner.

Hva er styrker og svakheter?

Det første vi merker oss med Corolla TS er at den er så lekker! Vi synes designet kommer enda mer til sin rett i stasjonsvognutgaven. Den ligger lavt og har et sporty og elegant utseende. Rett og slett en lekker familiebil! Sett den ved siden av en annen vanlig stasjonsvogn, så ser du hvor linjelekker og tøff den er.

Interiøret er også blitt veldig pent. Solide sportsseter gir god støtte og komfort – og et veldig bra head up display gjør at du slipper å flytte blikket fra veien. De digitale instrumentene er litt rotete og nedlesset med informasjon – men den nye og store skjermen høyt på dashbordet er lettlest og god.

Det er bra med utstyr i testbilen: Ekstra skinn med røde kontrastsømmer, mulighet for ulike kjøreprogram og trådløs lading av smarttelefonen.

Hele interiøret gir også god opplevd kvalitet.

Testbilen har den spreke hybridmotoren på 180 hk – koblet mot en trinnløs girkasse. Den oppleves kvikk og rask – selv om vi fortsatt ikke har særlig sans for CVT-girkassene.

Styringen er kanskje i overkant lett – men når du blir mer vant med den, oppleves den presis og sporty. Understellet er også godt avstemt mellom komfort og sportslig – slik at du har kjøreegenskaper som står godt til det nye og dynamiske designet.

Testbilen har 18" felger – som passer bilen godt, både i forhold til kjøreegenskaper og design. Men vi opplever noe dekkstøy i kupeen, som kanskje hadde vært lavere med litt mindre dekk.

Hva koster den?

Corolla starter på 297.000 kroner – da snakker vi 5-dørsutgaven med laveste utstyrsnivå (Trend) og 122 hk hybridmotor. Ønsker du testbilen (TS, 2.0 Hybrid Executive) starter prisene på like over 400.000 kroner. Men rubb og stubb av ekstrautstyr blir prisen nærmere 500.000 kroner.

Vil naboen bli imponert?

Dette hadde vi aldri trodd vi skulle si om en Corolla – men ja, naboen kan fort vise seg å bli imponert over denne bilen.

De digitale instrumentene er litt overlesset med informasjon. Her skjer det mye!

Broom mener:

Corolla har alltid vært et praktisk og smart bilvalg – med fornuft i førersetet. De verdiene har man tatt vare på – og forbedret ytterligere.

Men nye Corolla har også tilført litt mer følelser i miksen – i form av et sprekt design, gode kjøreegenskaper og et friskt fraspark. Nå kan alle de som alltid tar et siste blikk på bilen etter at de har parkert, også kjøpe Corolla TS.

Forbruket er imponerende lavt. Det er riktignok ikke ladbar hybrid, men i praksis kan du klare deg på under halvliteren på mila. Det er ikke noe å kimse av. Vi savner ikke mulighet til å koble til lader. Men det er klart: Har du mye småkjøring, blir det mer kostnadseffektivt med en ladbar bil.



Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 8.000 omtaler!

Toyota Corolla får i snitt solide 8,1 av 10 poeng. Les mer her

Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Motor: 2-liter bensin + batteri / elmotor Effekt: 180 hk / 192 Nm 0-100 km/t: 7,9 sekunder Toppfart: 180 km/t. Forbruk: 0,38 l/mil Bagasjerom: 598/1.606 liter Vekt: 1.370 kg Lengde/høyde/bredde: 465 - 143,5 - 179 cm. Pris: 407.000 kroner

Visste du at:

– Det er solgt over 150.000 Toyota Corolla i Norge, siden 1967

– Toyota håper å selge rundt 2.600 Corolla i 2019

– Corolla 2.0 Hybrid kan trekke opptil henger opptil 750 kg

Bagasjerommet er stort! 598 liter er blant de største i klassen - og legger du ned ryggen på baksetene øker det til hele 1.606 liter

