Toyota RAV4 har vært en bestselger for Toyota i flere tiår. Første generasjon så verdens lys tilbake i 1994. 25 år senere har vi kommet til generasjon fem – og så langt ser den ut til å følge opp suksessen til alle sine forgjengere. For her snakker vi suksess – hver eneste gang bilen har kommet i en ny utgave.

De siste årene har stadig flere nordmenn valgt å kjøpe ladbare biler. Men likevel har RAV4, som kun har vært tilgjengelig med diesel, bensin og vanlig hybrid motorisering, beholdt sin popularitet.

Fram til nå har den nyeste generasjonen kun vært tilgjengelig med forhjulstrekk. Men nå kan du også få den med firehjulsdrift. Og akkurat det er det naturligvis mange nordmenn som ønsker seg.

Hva er nytt?

Vi har testet RAV4 med forhjulstrekk tidligere – nå er det altså på tide å sjekke hvordan AWD-i-modellen fungerer.

Toyota har utviklet et nytt elektronisk 4x4-system, som gjør det mulig å sende kreftene framover og bakover etter behov. Opptil 80 prosent av kreftene kan nå sendes til bakhjulene – og opptil 100 prosent til forhjulene. Du får også et eget kjøreprogram for offroad-kjøring, Trial. Da kan systemet i tillegg sende mer krefter til en av sidene. Hvis for eksempel et hjul spinner, kan det bremses, og kraften sendes til et hjul som ikke spinner.

Nå som RAV4 er tilgjengelig med 4x4, er det ventet at det store flertallet av kundene vil velge denne.

RAV4 AWD-i har har et litt annerledes oppsett på drivlinjen enn 2WD-utgaven. Testbilen yter den 222 hk – mot 218 hk i bilen med bare forhjulstrekk. Effekten-forskjellen ser liten ut. Men det er verdt å merke seg at dreiemomentet har økt fra 400 til 450 Nm!

0-100 km/t går unna på 8,1 sekunder – mot 8,4 sekunder i modellen uten firehjulsdrift.

Hva er styrker og svakheter?

For første gang synes vi RAV4 føles som en vaskeekte SUV. Den ser barsk ut, og du får godfølelsen med en gang du setter deg inn. Interiøret er hevet mange hakk fra forgjengeren – både når det kommer til opplevd kvalitet og brukeropplevelsen.

På veien oppleves den stor og trygg. Tyngdepunktet er lavere enn på forgjengeren, til tross for at bilen er høyere. I tillegg er sporvidden og akselavstanden økt – og karosseriet er blitt mye stivere. Alt dette bidrar til at RAV4 oppleves svært komfortabel på veien – og faktisk også har noe å fare med i svingene. Ved aktiv kjøring oppleves den langt mer kompetent enn tidligere.

De trinnløse CVT-girkassene har vi sagt vårt om. Vi er ikke fans av den. I nye RAV4 har vi imidlertid ikke like mye problemer med den som ellers. Kanskje fordi effekten og dreiemomentet er såpass bra, at vi sjelden opplever motoren som masete.

Interiøret er hevet mange hakk, siden forrige generasjon. En bred og røff midtkonsoll suppleres av et stort midtarmlene.

Framkommeligheten er ypperlig. Vi har naturligvis ikke fått testet på snø og is, som nok er der de fleste vil sette pris på 4x4-systemet. Men vi har vært noen turer utenfor allfarvei, og opplevelsen er veldig god.

Forbruket er lavt, med tanke på at du kjører rundt i en fullverdig SUV med over 200 hk og firehjulsdrift. Den klarer seg med et oppgitt forbruk på 0,44 l/mil, og kjører du forsiktig, klarer du faktisk å gjenskape det tallet.

En viktig forskjell fra 2WD-utgaven, som bare kan trekke hengere opptil 800 kg, er at man med firehjulsdrift tåler hengervekt på 1.650 kg.

Vi koster på oss å nevne at rattet i nye RAV4 endelig kan justeres skikkelig, både i høyde og lengderetning. En viktig nyhet for mange av oss, med tanke på å finne riktig sittestilling!

Det er ikke helt rette kanter i bagaserommet – men det er romslig. 580 liter holder for de fleste.

Hva koster den?

Testbilen er en Executive-utgave med panorama-soltak – som betyr høyeste utstyrsnivå. Den koster fra 542.000 kroner. Da får du blant annet 18" felger, perforerte skinnseter med kjøling/varme, fotlys og kamera i utvendig speil, elektrisk justering av førersete med minne, varme i baksetet, digitalt kameraspeil, JBL lydsystem og varsel for passerende trafikk bak og i blindsonen.

Hvem er konkurrentene?

Hvis vi skal holde oss til SUVer med hybrid motorisering, er Mitsubishi Outlander PHEV den nærmeste konkurrenten. Den er ladbar, og har en noe lavere pris. Men bagasjerommet er mindre – og den bruker hele 2,4 sekunder mer fra 0-100 km/t.

VW Tiguan har jo tradisjonelt vært en sterk konkurrent. Men den er ikke tilgjengelig med annet enn diesel- og bensinmotorer. Likevel er det en del som foretrekker denne. Den har også større bagasjerom enn RAV4, med sine 615 liter.

Toyota RAV4 er en bil som blir lagt merke til. I alle fall testbilen, med sorte felger, sort tak og perlemor hvit lakk.

Vil naboen bli imponert?

RAV4 har helt klart en appell til folk. Det merket vi godt under testperioden – og er ikke noe vi har opplevd i en RAV4 tidligere.

Testbilen, med hvit lakk, svart tak og svarte offroad-detaljer, er ekstra iøyenfallende.

Broom mener:

Dette er SUVen du skal ha, om du ikke MÅ ha noe ladbart. Her får du godfølelsen så snart du setter deg bak rattet, og den blir ytterligere styrket når du kjører.

Både korte og lange turer blir en hyggelig opplevelse – og du har masse plass. Forbruket er forutsigbart, og du slipper rekkeviddeangst.

Firehjulsdriften gjør ikke bare framdriften bedre, men sørger for at hele bilen oppleves mer harmonisk. Kort sagt: Det er denne utgaven av RAV4 du vil ha!

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 8.000 omtaler!

Enn så lenge ligger det ikke inne noen vurderinger av den nye generasjonen. Men forrige generasjon av Toyota RAV4 får i snitt solide 8,2 av 10 poeng. Les mer her

Visste du at:

– Det beste året for RAV4-salget i Norge var i 2017 – da nesten 5.000 nordmenn valgte denne modellen

– Toyota er første merke ut i Europa med videovisning i innvendig speil

– Første generasjon RAV4 ble produsert fra 1994 til 2000 – og kom til Norge første gang i 1998

Toyota RAV4 AWD-i Motor: 2,5-liter bensin + elmotor Effekt: 222 hk / 450 Nm 0-100: 8,1 sek. km/t: Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,44 l/mil Bagasjerom: 580 / 1.499 liter Lengde x bredde x høyde: 460 x 185 x 168 cm Vekt: 1.650 kg Pris: Fra 428.200 kronr Pris testbil: 542.000 kroner

Trådløs lading av smarttelefonen, og mulighet til å velge ulike kjøreprogram er på plass. Et eget offroad-program sikrer framkommeligheten der det er vanskeligst å kjøre.

