Vraket fra hovedrolle i Hollywood-film i siste sekund

– Jeg er konstant i en situasjon hvor noen skal bestemme seg for om du er verdt å bruke pengene sine på. Det er en veldig absurd følelse, sier Næss, og forteller at hun flere ganger har mistet store jobber i siste sekund:

– Det verste er når man er nære på å få rollen. Når man er i USA og screentester for noe, som er den siste runden, så har man allerede forhandlet fram kontrakten. Hvis de sier ja og jobben er din, så tror man at alt er «good». Om det blir nei, er det rart, fordi du ser mulighetene foran deg så utrolig tydelig. Du har signert en kontrakt, men den betyr ingenting når de likevel velger noen andre.

INNSPILLING I BUDAPEST: Thea på filmsettet til «The Last Kingdom» i Ungarn. Foto: Instagram/ privat.

Vraket i siste liten

Rune Temte har vært nære på å få en rolle i «Game of Thrones» og som skurk i «James Bond».

Han ble klippet ut av filmen «Downsizing» med Matt Damon og mistet en hovedrolle sammen med Hollywood-stjernen Chris Pratt, fordi filmselskapet plutselig bestemte seg for å skrinlegge prosjektet.

– For meg er det helt absurd. Jeg har ikke nervesystem til det, men man lærer seg å takle det etter hvert. Det er en 24-timers jobb vi har. Du hviler veldig sjelden og er «på» hele tiden. Når du har fått 99 «nei» så skal du fortsatt gå inn i muligheten på audition nummer 100. Med det samme trøkket og håpet om å få jobben. Det er veldig krevende, sier Temte til God sommer Norge.

Borte bra, hjemme best

Når de ikke er på filmsett rundt om i verden, lever de to skuespillerne relativt ordinære liv hjemme i Norge. Den tidligere Strømsgodset-spilleren Temte bor fremdeles på Solbergelva sammen med kona Thea og sønnen Martinius (17), mens Næss bor på Grønland i Oslo sammen med sin kjæreste.

I NORGE: Rune på rød løper i Oslo sammen med motspillerne Hugh Jackman og Taron Egerton fra filmen "Eddie The Eagle". Foto: NTB Scanpix.

– Vennene mine, kjæresten og familien min er det viktigste i livet mitt. Det er derfor jeg har base i Norge. Jeg føler meg så heldig og privilegert som kan være et vanlig menneske, ikke bare en skuespiller på søken etter jobb, sier Næss.

– Jeg kan reise bort på jobb, og alltid komme hjem hit. Det tror jeg gjør at jeg takler det. Selv om avslagene gjør vondt, er det ikke som at jeg sitter alene i en leilighet i LA uten å ha noe, sier Næss, som også spiller hovedrollen i den nye TV 2-serien «Hjerteslag».

Ny storfilm

Temte har nylig spilt i den kommende filmen «A Boy Called Christmas» med stjerner som Maggie Smith og Kirsten Wiig. Da har han tilbragt to måneder i Dublin og reist syv ganger til Praha.

– Det er veldig godt å komme tilbake til de oversiktlige og nære tingene hjemme i Norge. Det er trygt å være med familien og den nære sirkelen av de som kjenner meg best.

– Jeg liker å være hjemme, men jeg ser ikke bort fra at jeg kommer til å bo borte over lengre tid, for eksempel i LA. Hvis jeg skal gjøre en TV-serie, flytter jeg gjerne over. Men jeg kommer alltid til å være her i Norge, sier den gryende Hollywoodstjernen.