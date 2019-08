Da Niklas Baarli og tidligere langrennsløper Thomas Alsgaard hang i et telt over en isbre under 71 grader nord-innspilling, gikk det opp et lys for radioprofilen.

– Thomas fortalte meg hvor fint det var å være gift med kona si, og at jeg måtte se på mitt eget liv og det jeg hadde. Og jeg kan jo ikke finne noe bedre enn Benjamin, sier Baarli.

Et uforventet frieri

Det var under en kjærestetur til San Francisco at Niklas stilte sin kjære det store spørsmålet. Men frieriet ble ikke helt som noen av dem hadde forventet.

– Når man frir til noen forventer man et tårevått JA, men det var ikke helt det det ble.

Benjamin og Niklas etter frieriet i San Francisco. Foto: Privat

Den utkårede, Benjamin Silseth, forteller om situasjonen slik:

– Jeg begynte å skjønne hva som skulle skje når Niklas begynte å rote stresset i sekken si. Jeg sa noe som "du skal vel ikke fri til meg nå?". Da så han på meg med et meget alvorlig blikk.

Og der, langs vannet i den ikoniske byen, hvor Benjamin sitter med en smeltende is i hver hånd, spør en gråtkvalt Niklas om han vil gifte seg med han. Til tross for litt kluss ble svaret selvfølgelig ja.

– Jeg har alltid tenkt at det var jeg som skulle fri, så jeg ble litt skuffet, men jeg har innsett at jeg må være et større menneske og la han få den, sier Benjamin og ler.

Samlivsproblemer blir til podcast

Litt gnisninger i samlivsrelasjoner er noe de fleste av oss kjenner til, men Benjamin og Niklas synes problemene de har er så spennende å nøste opp i at de nå lager en podcast om temaet. I hver episode skal de jobbe seg gjennom ett og ett problem, sammen med forskjellige gjester. Podcasten lanseres til høsten.

Paret på båttur i sommer. Foto: Privat

– Jeg jobber som familieterapeut og vet hvor godt det kan være å lufte ut, og jeg tror det kan være deilig å høre andres problemer av og til, sier Benjamin og fortsetter:

– De gangene folk er brutalt ærlige gjør det mye med meg, vi vet jo alle hvor mye vi jobber for å få det til å fungere. Vi har en høy skilsmisserate i Norge, og jeg kan være bekymret for at vi gir opp for lett.

Vil vise det uglamorøse

Kjæresteparet, som etter planene blir til ektepar neste sommer, er ikke redde for å vise de mindre glamorøse sidene av forholdet. Niklas mener folk rett og slett må slappe litt mer av:

– Alle har jo problemer i forholdene sine, og mange har nok også veldig like problemer. Vi må slutte å late som om alt er så rosenrødt hele tiden.

For mye er veldig rosenrødt når det kommer til hva vi deler, spesielt på sosiale medier.

– Jeg tror grunnen til det er at de fleste av oss vil vise at vi er vellykket, glade og at livet går bra. Jeg tror det er lettere å dele det positive på sosiale medier, men det gjør også at vi blir mer lukket med venner og familie. Vi må være rause og fremme åpenhet i det private rom også og det ønsker vi å bidra til.

