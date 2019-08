Vi har allerede testet den nyeste generasjonen av Porsches SUV Cayenne. Men nå er den tilgjengelig med to viktige nyheter:

1. Du får den med litt med coupeaktig taklinje.

2. Den får el- og bensinmotor som totalt yter 680 hk og har en oppgitt elektrisk rekkevidde på 40 kilometer (Etter den såkalte NEDC-målemetoden)

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe er navnet på modellen som byr på begge de to friske nyhetene i kombinasjon.

Superbil-rask

I en bil som veier 2,5 tonn er det selvsagt ingen enkel sak å få sportsbilytelser. Men Porsche er ingen hvem som helst. Og har naturligvis klart det, også her. 0-100 km/t leveres på 3,8 sekunder i testbilen vi har fått tilgang til. Toppfarten skal være 295 km/t – og vi var faktisk ikke langt unna å få bekreftet at det stemmer ganske godt!

Vi er nemlig på lanseringen av bilen i Tyskland og Belgia. Mens vi dundret rundt på de strekningene av Autobahn som er uten fartsgrense, klokket vi drøyt 260 km/t.

Men av hensyn til trafikken, måtte vi stoppe der...

0-100 km/t på 6,6 sekunder – uten utslipp

Skal du klare sånt, trengs det muskler. Og Turbo S E-Hybrid har nettopp det i rikt monn.

Bak en masse sorte og triste plastdeksel i motorrommet, finnes det en langt fra trist kraftpakke. Bensinmotoren er en 4-liters V8-er som yter 550 hk og har enorme 770 Nm dreiemoment.

Denne får altså i tillegg elektrisk bistand. Elmotoren alene kan sende bilen fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder. Så det er ingen sinke! Den kan også brukes alene opptil 135 km/t. Men det er selvsagt når de to kraftkildene jobber sammen, at det virkelig begynner å lukte svidd. Den hysteriske toppeffekten er nemlig på 680 hk og 900 Nm. Da kan du for eksempel nyte følelsen av bruke 13,2 sekunder fra stillestående til 200 km/t. Det er vanvittige tall for en diger, høyreist og tung familiebil.

Tysk orden og mye plast under panseret! Dette må vel få prisen for minst kreative motorrom! Men hva gjør vel det, når du dundrer nedover Autobahn, og har et HAV av krefter å benytte deg av ...

Hva er nytt?

Det nye karosseriet er del av nyheten. Den ser skikkelig sporty og tøff ut i Coupe-utgaven. Parkert ved siden av en Cayenne med den tradisjonelle hekken, ser den helt klart barskere ut.

Den fallende taklinjen til tross, er ikke takhøyden i baksetet noe problem. Forklaringen er at setene rett og slett er senket 30 mm i forhold til vanlig Cayenne. Benplassen er like imponerende god. I tillegg kan du justere selve sitteputen fram og tilbake, og endre vinkelen på ryggstøtten, om du vil det.

Gulvet i bagasjerommet er imidlertid ganske høyt, og du har ikke all verdens bagasjeplass. Det begrenses naturligvis også av at bakenden lener seg såpass mye framover. 500 liter er oppgitt volum – mot 645 i vanlige Cayenne. Legger du ned baksetene øker dette til 1.450 liter i Coupe-utgaven.

Hva er styrker og svakheter?

Vi har sansen for designet på Cayenne Coupe – og med mindre du har behov for all bagasjeplassen i en vanlig Cayenne, er den et godt og sporty alternativ. coupe-aktige SUV-er er i vinden som aldri før.

Turbo S E-Hybrid er ellers en formidabel kraftpakke! 680 hk kommer dessuten veldig til sin rett på Autobahn, der vi fikk anledning til å kjøre den. Den toger avgårde i hastigheter godt over 200 km/t uten å blunke.

Baksetene er justerbare i lengderetning og vinkelen på ryggen kan også tilpasses. Takhøyden i Coupeen er overraskende bra, fordi setene sitter noe lavere her, enn i en vanlig Cayenne.

Rekkevidden er oppgitt til 44 km. Det er takket være batteriet på 14 kWt. På lanseringen får vi ikke testet rekkevidden, men så langt vi erfarer bør det ikke være helt urealistisk under gunstige forhold.

Men kan naturligvis argumentere med at den er for lav, likevel. Både BMW X5 og Mercedes GLE 350e har betydelig bedre rekkevidde.

Når du velger å kjøre bilen i hybrid-modus, oppleves den noe rykkete. Særlig om du ønsker rask akselerasjon, enten det måtte være ut av et kryss eller en forbikjøring. Det tar rett og slett litt tid før bensinmotoren slår inn. Men når den først gjør det! Hellige Moses, da er det bare å klamre seg fast – for da går det unna!

Den liker seg følgelig best i Sport-modus – hvor forbrenningsmotoren er i gang hele tiden. Så får du heller styre kjøremodusene etter forholdene.

Du har også mulighet for å få luftfjæring, som gir fem ulike kjørehøyder. Minimal bakkeklaring er 16,2 cm – men vil du ut i terrenget får du faktisk opptil 24,5 cm.

Cayenne gjør seg veldig godt på asfalt, men kan heves opptil 24,5 cm om du bestiller luftfjæring. Foto: manuel hollenbach

Hvem er konkurrentene?

Her er det ikke så mange, gitt. Mercedes, Audi og BMW har ikke noe ladbart i dette segmentet som kan måle seg med Cayenne E-Hybrid. Bugatti Bentayga er nok det nærmeste du kommer noe som kan måle krefter med Porsche-verstingen.

De to kommer jo også fra samme konsern. Vårt tips her: Ønsker du komfort, går du for Bugatti – liker du mer kjøreglede, er Cayenne et godt alternativ.

Gulvet er ganske høyt, og det er ikke noe ekstra rom under gulvet. Men du har 500 liter til rådighet i Coupe-utgaven av Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Vil naboen blir imponert?

Det kan du banne på! Med mindre det er en sånn type som hater alt som lukter bensin. Men om det er tilfellet, er det bare å alltid time det slik at du kjører forbi på ren elkraft.

Broom mener

Vi er litt usikre på om konseptet egentlig trengs. En vanlig Cayenne Turbo klarer tross alt sprintøvelsen på 4,1 sekunder, som jo holder for de fleste. Samtidig veier den 300 kilo mindre, noe som hjelper på kjøreegenskapene. I tillegg har den større bagasjerom.

I Norge blir imidlertid Cayenne Turbo dyrere – takket være avgifter. Turbo S E-Hybrid har faktisk et oppgitt forbruk på bare 0,39 l/mil. Det gir solide avgiftslettelser!

Er du ute etter å støtte miljøet, kan du jo eventuelt gå for Cayenne Hybrid. Den har 462 hk – og gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Men den har bedre elektrisk rekkevidde og lavere bensinforbruk – og koster mye mindre.

Som nevnt: Coupe-utgaven velger du om du ikke er mest opptatt av det praktiske og mest mulig plass. Den ser ganske enkelt tøffere ut!

Cayenne er tilgjengelig både som Coupe og med ny ladbar drivlinje. Foto: manuel hollenbach

Eierne mener:

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 8.000 omtaler!