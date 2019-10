3-serie er navnet på BMW mest solgte modell gjennom tidene. Den har vært med oss i 44 år. I fjor slapp de den foreløpig siste generasjonen – den syvende i rekken. Og om du parkerer den nye ved siden av oldefaren som kom på markedet i 1975, vil du se at det har skjedd mye.

Ikke bare er størrelse og design blitt radikalt endret, det samme har skjedd med motoriseringen. Lenge var det kun diesel og bensinmotorer som gjaldt. Men allerede i forrige generasjon kom den for første gang med med elektrifisert drivlinje – som ladbar hybrid.

Men skulle du ha denne, måtte du velge sedan. Du fikk ikke 330e, som er betegnelsen for den ladbare modellen, som stasjonsvogn.

Viktige forbedringer

Med den nye generasjonen kommer noen viktig endringer. Ikke bare får den mye bedre rekkevidde (60 km målt etter den strengere WLTP-metoden) og mer krefter (boost-funksjon gir opptil 292 hk) – vi får endelig 330e som stasjonsvogn!

Dermed ligger mye til rette for at dette kan bli en storselger i Norge. Men hvor bra er den egentlig? Vi har testet:

Hva er nytt?

Vi har kjørt nye BMW 3-serie tidligere, både som sedan og stasjonsvogn. Det nye her, er naturligvis den nevnte ladbare drivlinjen.

Bensinmotor og elmotor jobber sammen, og gir en totaleffekt på 252 hk i utgangspunktet. Men BMW har altså slengt på en boost-funksjon, i tillegg. Denne gir deg faktisk 40 hk/30 Nm mer å rutte med, og plutselig har du nærmere 300 hk/420 Nm!

Batterikapasiteten er på 12 kWt, og rekkevidden på strøm er altså 60 km. Den forrige hadde kun 40 km – og det var målt etter en gamle metoden (NEDC) – som ga et urealistisk høyt tall.

Den kan forresten trekke tilhenger! Opptil 750 kg. Ikke noe særlig til båt- eller campingvogn, med andre ord. Men litt småtteri får den altså med seg.

Hva er styrker og svakheter?

Bagasjeplassen er noe begrenset. Eller, den er rett og slett ganske dårlig. 375 liter er mindre enn for eksempel VW Golf. Og plassen er i tillegg vanskeligere å utnytte. Gulvet er høyt, slik at du har noen klare begrensninger på hva du får med deg. Deler av gulvet kan heldigvis senkes, og det redder nok en koffert eller to.

Derfor blir det ekstra viktig at 330e nå blir tilgjengelig som stasjonsvogn. Du får ikke 500 liter, som i den vanlige stasjonsvogna, med tross alt et langt mer praktisk bagasjerom enn i sedanen.

Frasparket er forøvrig blitt merkbart mer brutalt enn i forgjengeren. 0-100 km/t serveres på respektable 5,9 sekunder. Det er bare 0,2 sekunder raskere enn forgjengeren, men bilen kjennes piggere når du ønsker å bruke kreftene aktivt.

Toppfarten er 230 km/t, mens maks fart på bare strøm er 140 km/t.

Et veldig viktig punkt for en slik bil, er naturligvis rekkevidde. Den fikk vi testet på en varm sommerdag under lanseringen i Tyskland. Kort oppsummert: Den leverer omtrent som lovet! Med andre ord har du en bil som for svært mange kan kjøres omtrent uten bensin de fleste dagene i året.

Vi har omtalt kjøreegenskapene til 3-serie i flere av de andre testene våre. Den ladbare hybriden veier noe mer enn de andre, men lavt tyngdepunkt og et godt avstemt understell, gjør at mye av det ikke merkes. For de som er opptatt av komfort, anbefaler vi å styre unna M-sport-understellet.

Hva koster den?

BMW 330e med Steptronic automatgir koster fra 471.200 kroner inkl. frakt og levering (Oslo). Men i forbindelse med lansering vil det bli en kampanjemodell med både M-pakke og en god porsjon annet ekstrautstyr, til 469.900 kroner inkl. frakt og levering (Oslo).

Dette gjør 330e til innstegsmodellen i 3-serie-sortimentet. Ikke verst, for en bil som kan by på opp mot 300 hk!

Hvem er konkurrentene?

Den mest naturlige konkurrenten er Mercedes C-klasse og Volvo V60/S60. Audi A4 er ikke lenger like aktuell, siden den ikke er tilgjengelig som ladbar hybrid.

C-klasse er, som BMW, på vei inn med sine nye ladbare variant. Oppsiktsvekkende nok vil C-klasse bli tilgjengelig med både bensin- og diesel i kombinasjon med elmotor.

Dermed er det kun Volvo S60/V60 som er på plass med ladbare alternativer allerede. Disse har imidlertid større motor (fra 340 hk), større bagasjerom – og koster også betydelig mer. Startprisen er 570.000 kroner.

Vil naboen bli imponert?

3-serie er en flott bil. Testbilene som var til disposisjon hadde dessuten en veldig stilig halvmatt gråfarge - med sorte detaljer og M-pakke. Den likte vi!

Med riktig farge og utstyr, er det helt klart en bil som legges merke til.

Broom mener:

330e har for første gang blitt svært fornuftig bil å eie, ikke bare å kjøpe. Den forrige slet med dårlig rekkevidde. I tillegg var den altså kun tilgjengelig som sedan. Og med det vesle bagasjerommet den har, blir det vanskelig for mange.

Vi har latt oss imponere over hvor bra rekkevidden er, samtidig som den leverer varene på kjøreegenskaper. Kort sart: Dette er en ypperlig bil for det norske markedet. Det eneste vi savner er firehjulsdrift. Hører dere, BMW? Hvor vanskelig kan det være?

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 8.000 omtaler!

BMW 3-serie får i snitt solide 7,8 av 10 poeng. Les mer her

Visste du at:

– Internkoden på nye 3-serie er G20

– Forrige generasjon 3-serie var den første hvor mange brukte en tre-sylindret motor

– Det ryktes at nye M3 (sedan) og M4 (coupe) skal få firehjulsdrift

