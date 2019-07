Hendelsen skjedde onsdag formiddag i Buvika i Trøndelag.

Politiet ble oppringt av barnets mor som fortalte at barnet satt og lekte på en stor oppblåsbar leke da den ble tatt av vinden, og ført flere hundre meter ut på fjorden.

300-400 meter

Store ressurser ble satt inn, deriblant luftambulanse og seaking-helikopter.

– Det var ikke mulig for pårørende å nå frem, for barnet forsvant så fort, sier Andreas Bull i Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Ifølge Bull var barnet 300-400 meter fra land da luftambulansen kom til stedet.

#Buvika - barn som badet og satt/lå på en "badeleke" har blitt tatt av vind og blitt tatt med ut i fjorden. Nødetater rykker ut. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 31, 2019

– Luftambulansen kom raskt til stedet, og slapp ned en redningsdykker som var sammen med barnet i vannet, før de ble plukket opp og fraktet til land, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, til TV 2.

– Dramatisk

Alt står bra til med barnet.

Tiller forteller at det er en del strøm i sjøen, og dersom det er mye vind kan det gå fort utover.

– Det var litt dramatisk. Brannvesenet rykket også ut med en båt, og hovedredningssentralen omdirigerte også en rutebåt til området. Men det ble heldigvis fort avklart, sier operasjonslederen.

– Kan fort bli kritisk

Andreas Bull i hovedredningssentralen sier at de ikke har hatt så mange av disse hendelsene i Norge så langt, men at de har fått informasjon fra andre land at dette er et problem de sliter med.

– Det vi er spesielt redd for i en slik situasjon er at man gjerne ikke har på redningsvest. Badeleken er gjerne ikke så stabil, og er det snakk om et barn som faller av, så kan det fort bli kritisk, sier han.