Eli Kari trodde hun skulle dø – viste seg at hun var i overgangsalderen

Hetetokter, nattesvette, humørsvingninger og manglende sexlyst. Det rammer før eller senere halvparten av befolkningen, men likevel er det få som snakker åpenlyst om hva de opplever, og mange kvinner går uforberedt inn i overgangsalderen.

TV 2s værsjef, Eli Kari Gjengedal, gikk lenge og kjente at noe ikke var helt som før. Da hun for bare noen uker siden fikk vondt i ledd og hender, gikk hun til legen og trodde at noe var veldig galt.

– Jeg trodde at jeg var alvorlig syk. Det hadde vært mye om sykdommen ALS i media den siste tiden, og jeg var sikker på at det var det jeg hadde fått. Jeg begynte å innbille meg at jeg kom til å bli lam, og jeg var usikker på hvordan jeg skulle fortelle det til familien min, forteller hun.

Tabutema

Da Gjengedal gikk til legen, fikk hun blant annet spørsmål om hun hadde leddgikt i familien. Da hun senere fikk svar på prøvene, fikk hun beskjed om at hun var kommet i overgangsalderen.

– For meg var det jo en lettelse. Jeg skulle ikke dø likevel, sier hun.

Reaksjonen var derimot ikke like positiv da hun fortalte det til bestevenninnen, Ingeborg Myhre (44), som hun også lager podcasten "Eli Kari og Ingeborg" sammen med.

– "Kondolerer", var det første hun sa til meg, før hun senere på dagen ringte tilbake og beklaget seg, og sa at dette var noe jeg burde stå fram og snakke mer om for å gå opp løypa for alle som kommer etter.

Ble rasende

Da begynte Gjengedal å skjønne at overgangsalderen tydeligvis ikke var noe å være stolt over, men at det tvert imot var noe folk flest feiet under teppet.

– Jeg ble rett og slett rasende da jeg innså hvor tabubelagt temaet var. Aldri hadde venninnene mine snakket om disse årene som ventet meg. Tenk hvor mange kvinner som opplever det samme som meg, og som går rundt og føler seg helt alene – og så er vi så mange!

Gjengedal bestemte seg fort for at de neste årene ikke skal gjemmes bort. Overgangsalderen må snakkes om.

– Jeg skal prøve å tenke at dette er en spennende del av livet mitt. Det er en reise og jeg skal utforske den på lik linje som graviditet og andre store ting som skjer i livet. Jeg nekter å være flau over alderen min.

Ingen vil fortelle om seg selv

Journalist og forfatter, Birgitte Hoff Lysholm (40) skrev boka "Heit - en guide til overgangsalderen" da hun trodde at hun selv var kommet i overgangsalderen, og hun ble like overrasket som Gjengedal da hun fant ut hvor lite denne tiden av livet ble snakket om.