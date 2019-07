Den amerikanske rapperen Rakim Mayers, bedre kjents om Asap Rocky, og to fra hans team er tiltalt for vold mot en 19 år gammel afghansk mann i Stockholm 30. juni.

Hendelsen skjedde ute på gaten, og det var en rekke vitner til hendelsen.

To av vitnene var to kvinner, som aktoratet nå ha innkalt som vitner i saken.

Aktor Daniel Sueson mener de to er sentrale for å bevise at det ble brukt en flaske i voldshandlingen, noe som er et sentralt spørsmål i rettssaken.

Ifølge rettspapirene skal de to forklare seg om sine «observasjoner som beviser at flaskene ble benyttet, at fornærmede ble utsatt for spark og slag, samt at det ikke var snakk om nødverge».

Via videolink

Men ifølge Aftonbladet har de to kvinnene nå meddelt til domstolen at de ikke ønsker å møte i retten, fordi de kjenner seg redde og urolige.

Nå er de likevel kommet til en avtale med retten om at de skal få vitne via videolink, altså at de ikke trenger møte opp i selve tinghuset, men kan vitne fra et annet sted.

Selv Asap Rockys advokater mener vitnemålet til de to er svært viktig.

«Asap Rocky og hans venner har forståelse for at vitnene kan føle ubehag ved å vitne i en rettssal, men dette i seg selv skal er ikke god nok grunn til å ikke vitne», skriver to av advokatene i en uttalelse til retten.

Over 100 journalister møtte opp første dag av rettssaken tirsdag, og det var stor trengsel for å komme seg inn og ut av rettslokalet sentralt i Stockholm.

Nødverge

Det er særlig to sentrale spørsmål retten må ta stilling til under rettssaken.

Det første er hvorvidt Asap Rocky og hans medtiltalte handlet i nødverge, altså at de forsøkte å beskytte seg selv.

Selv hevder de tiltalte dette, mens aktor mener provokasjonen 19-åringen kom med ikke på noen måte var proposjonal med den volden som ble utøvd.

Det andre spørsmålet er hvorvidt det ble brukt en flaske i selve voldshandlingen, eller ikke.

Dersom flasken ble brukt, vil volden være å anse som mer alvorlig enn dersom den ikke ble brukt.

De tiltalte erkjenner å ha vært på stedet, og Asap Rocky erkjenner at han kastet 19-åringen i bakken, men alle tre nekter for at en flaske ble brukt som våpen.

TV 2 snakket med Asap Rockys forsvarer Slobodan Jovicic på vei ut av retten tirsdag. Han virket da svært positiv på sin klients vegne.

– Vi skal få bevist at flasken ikke ble brukt, dette kommer dere til å høre når Rakim Mayers begynner sin forklaring torsdag. Jeg er sikker på at han vil bli frikjent, sa han da.