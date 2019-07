Situasjonen er fremdeles uavklart etter at det gikk en rekke ras i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag og kveld.

Fem av rasene var av større karakter. Disse sperret av en rekke veier og har ødelagt flere bygg og mye infrastruktur.

Tverrelva bru på fylkesvei 691 til Ommedal er gravd bort av flomvannet, og veien har fått store skader lenger oppe i dalen.

E39, som er hovedveien gjennom Sogn og Fjordane, er avskåret, og en rekke mennesker er isolert som følge av dette.

Statens vegvesen opplyser onsdag ettermiddag at veien ikke vil åpnes igjen for trafikk i løpet av onsdagen.

Statens vegvesen opplyser at oppryddingen starter så snart områdene erklæres som trygge.

I Movika mellom Førde og Moskog, der minst 1000 kubikkmeter masse og tømmer sperrer E39, står tre gravemaskiner og lastebiler klare til innsats, opplyser Statens vegvesen.

– Vet ikke om bru har klart seg

Ved Holsen på riksvei 13 nord for Røyrvikfjellet er en bru tettet av flommasser og veien er stengt.

Gaularfjellsvegen er åpen med forbindelse til Sande via fylkesvei 610, men kan ikke benyttes av større kjøretøy.

Trafikken på E39 omdirigeres via Vadheim, Høyanger, ferja Dragsvik-Hella og riksvei Sogndal-Skei.

Fylkesvei 615 ved Hyen. Foto: Even Hjelle/Statens vegvesen

– Oppryddingen er alt i gang på Svidalsneset, men vi vet ikke om brua har klart seg før masser er gravd bort og elveløpet av ryddet, sier prosjektleder drift Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Helse Førde opplyste onsdag formiddag at stengte veier gjør det utfordrende å frakte pasienter og personell til sentralsykehuset fra nord og øst. Tirsdag ble tre ambulanser fanget i rasområdene.

– Hell i uhell

– Det var litt hell i uhell, fordi gjennom natten har vi ikke kunnet ta oss inn med helikopter. Derfor var det bra at de befant seg inne i området, slik at folk hadde tilgang på utstyr og ambulansepersonell gjennom natten, sier lensmann Dag Fiske i Sunnfjord lensmannsdistrikt.

Flere biler ble innesperret på veiene mellom rasene. Folk som befant seg i disse bilene, ble nødt til å overnatte i bilene sine, ifølge politiet.

Det ble satt inn ekstra nattferger etter at flere veier ble stengt i rasområdene. Det bor over 1.300 personer i området, og minst 150 personer er blitt evakuert til hotell og skoler i nærheten. Flere har også evakuert seg selv til naboer og bekjente, men politiet har ennå ikke fullstendig oversikt over hvor mange dette dreier seg om. (TV 2/NTB)