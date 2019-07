Trakk seg i protest på direkten - spillerne hetset

– Veldig trist

Pål Trælvik, generalsekretær i Norway Cup, er skuffet over at laget trakk seg.

– Det er veldig trist at laget gjør det. Jeg syns det er trist at treneren oppfører seg slik. Nå er det opp til juryen å se på det disiplinære her. Laget har gjort en feil tidligere og blitt straffet for det, og nå gjør de en feil til etter min mening.

– Nå snakker treneren om søksmål. Hva er dine tanker om det?

– Jeg tar det med relativt stor grad av ro. Vi har et reglement som ikke er blitt fulgt, og vi har god dokumentasjon på det. Vi får bare imøtese at de kommer med det. De har friheten til å saksøke oss når det gjelder hva som helst, sier Trælvik.

Han mener uansett at laget burde spilt kampen som opprinnelig skulle sendes direkte på TV 2 Sport 2.

– Det er ikke bra å bruke sporten som en protestarena. Motstanderen hadde gledet seg til en TV-kamp. Det er ikke hverdagslig for disse spillerne. Så ender det med at de må gå av banen med en seier fordi det andre laget har trukket seg, sier Trælvik.

– Jentene er blitt hetset

Treneren til Herd-laget forteller også at hele saken har ført til stor belastning og ubehag for laget og jentene.

– Dette har ødelagt hele uken for familiene og jentene er fullstendig knust. Jentene er blitt hetset og fått stygge meldinger i sosiale i medier i etterkant. De er helt uskyldige i denne saken, sier Sørbø.

Kaptein Carmen Dønheim Hoseth bekrefter at flere av spillerne har fått ubehagelige meldinger.

– Jeg er en av dem som har mottatt meldinger. Vi har fått meldinger der folk sier at vi lyger og at vi er løgnere og tapere. Vi har fått bilder av søppelposer der de har skrevet «Herd jenter 16» på. Det er helt utrolig at folk kan gjøre slike ting mot oss. Vi er helt i sjokk, sier kapteinen.

– Vi har snakket mye om det i spillergruppen. Det har vært mye tårer. Det har ikke gjort saken bedre.

Derfor ble laget straffet

Grunnen til at Herd i utgangspunktet fikk stille med overårige spillere, er at de ikke hadde nok spillere til å stille lag, og var åpne om dette i forkant av Norway Cup og fikk skriftlig aksept til å bruke de overårige spillerne.

«Vi kan ikke ta sjansen på å møte opp med J16-laget uten en godkjennelse, da vi risikerer at vi står der med for få spillere, og må ta den smellen selv. Håper dere kan gi oss en skriftlig bereftelse sånn at vi kan stille som vi ønsker.»

Dette fikk Herd godkjent av Norway Cup.

Etter en stikkprøve endret de mening. Juryen mener Herd har hatt tilgang til flere spillere da både Herd og Herd/Spjelkavik stiller i J16-klassen på Norway Cup. I vedtaket står det følgende:

«Forutsetningen for godkjennelse vil være, som dere nevner, at dere ikke kan stille lag uten disse. Det blir ikke opplyst i overvente e-post fra Herd at dette laget ikke er det eneste laget Herd melder på til turneringen i J16-klassen. De melder også på et lag til samarbeid med Spjelkavik under navnet Herd2/Spjelkavik. De opplyser heller ikke at de to overårige spillerne til daglig spiller i hjemlig serie i Sunnmøre, spiller i de høyere klassene nevnt over.»

Det er helt feil, ifølge Sørbø.

– Det er ikke riktig. Det er to lag med forskjellige trenere, støtteapparat og ledelse. De fra Spjelkavik har ikke lov å spille for Herd, det er forbudt.

I tillegg viser Jan Sørbø til dokumentasjon på at laget har vært godkjent med de overårige spillerne.

– Det er gjort både muntlig via telefon, og det ble gjort ved innlegging av spillerdata med etterfølgende forespørsel om godkjenning av overårige spillere. De kunne enkelt bli kontrollert mot FIKS (NFFs system) og det ville da fremgå hvilke lag disse jentene har spilt på, sier Sørbø.

Sørbø mener at både juryen og Norway Cup hadde mulighet til å kontrollere de aktuelle spillerne helt fra de ble registrert 6. mai. Han mener det er utvilsomt at spillerne må anses godkjent av Norway Cup uten at det er gitt villedende informasjon.

Herd-treneren reagerer kraftig på tidspunktet avgjørelsen er tatt på.

– De kan enkelt sjekke på FIKS hvem som har spilt hvor og på hva nivå tidligere. Vi registrerte laget allerede i mai. Så får vi en omgjøring av en godkjennelse etter tre kamper på Norway Cup, sier han.

Han mener det er flere lag dette gjelder i turneringen og mener om en straffes, så må alle straffes.

– Dette gjelder sikkert 100 klubber på Norway Cup og så er det bare noen få som blir trukket ut. Da må alle de andre lagene også bli trukket ut.

Juryformann: – Avslørt etter en stikkprøve

Kjartan Berland, som er juryformann i Norway Cup, er klar på at det var riktig å gi laget poengstraff.

– Her er det konstatert at to spillere er brukt som overårige uten å være spilleberettiget i henhold til reglementet.

Juryformannen forteller at det ble oppdaget tirsdag, etter at laget hadde spilt alle sine gruppekamper.

– Det ble avklart på tirsdag og det kom en konklusjon på det etter en stikkprøve.

– Hvorfor ikke tidligere?

– Det er slik at det er lagene sitt ansvar at reglementet og spilleberettigelse blir fulgt opp. Det ble gjennomført en stikkprøve, som mange lag må gjennom på helt tilfeldig grunnlag, og det ble funnet noe som ikke stemte.

– Det er over 1700 lag i turneringen, noen lag blir plukket ut, og dette ble oppdaget under kontrollen i går.

– Hvilke mulige konsekvenser gikk dere gjennom?

– Det er slik at det er bestemmelser over hva man skal gjøre når man avdekker slike saker, og det er det juryen følger opp, sier Berland.

– Det er veldig trist

Pål Trælvik, som er generalsekretær for turneringen, har sterk medfølelse med laget som ble rammet, men mener likevel at avgjørelsen var riktig.

– Jeg syns det er veldig trist. Jeg føler med de jentene som hadde ambisjoner om å spille A-sluttspill. Så skjer dette. Jeg føler virkelig med disse spillerne. Jeg skjønner også de som er eitrende forbanna.

– Vi har en jury på tre stykker og de har gjort sin stikkprøve-kontroll. Grunnen til at vi gjør dette, er for å sørge for at reglementet blir fulgt så godt det lar seg gjøre. Det er lagene selv som må stille den informasjonen tilgjengelig for oss.

Generalsekretæren erkjenner at straffen er knallhard.

– Det er en streng straff. Åpenbart. Det er et reaksjonsmønster som er strengt, sier Trælvik.

– Jentene blir nå stemplet som juksemakere og har fått hets i sosiale medier. Hvordan reagerer du på det?

– Det vil jeg overhodet ikke at de skal kalles. Det er ikke de som har jukset. Det er ikke sikkert noen har jukset i det hele tatt. Man har nok handlet i god tro, eller ikke sjekket reglementet godt nok, det kan det være mange årsaker til. Jentene kan ingenting for dette. Dessverre ble det slik at juryens kjennelse ble som den ble.

Trælvik forteller også at det til neste år vil gjøres noen justeringer.

– Neste år skal vi legge ved en tolkningsliste som vil fungere som en veiledning til reglementet, slik at vi er sikre på at alle har lest den og tolket det riktig.

– Har reglementet vært mangelfullt i år?

– Nei, det har ikke vært manglende. Reglementet er godt, og er også godkjent av NFF. Det er endret og strammet inn fra fjoråret. Det er alltid noe man kan gjøre annerledes, men det er det reglementet som har vært gjeldene for hele påmeldingsperioden som er gjeldende nå.