Chevrolet Corvette er for lengst en legende og bil-klassiker. Den er nesten like amerikansk som Coca-Cola og hamburger.

Mye av grunnen til statusen er at bilen har vært tro mot det opprinnelige konseptet hele veien: Lekkert og nett karosseri i glassfiber, stor V8-motor foran (helt siden 1955 – de to første årsmodellene hadde seks-sylindret motor) og drivhjulene bak.

Selvfølgelig har bilen vært utviklet i de snart 70-årene den har blitt produsert. Det skulle da bare mangle. Men grunnoppskriften har liksom hele tiden vært den samme. Inntil nå.

Ny motorplassering

For bare et par uker siden omtalte vi den hittil nyeste- og åttende generasjonen av billegenden som kommer som 2020-modell.

Én viktig ting har nemlig blitt forandret på sportsbilen. Nemlig motorplasseringen. Den er nå flyttet – fra foran til midt på bilen. Det er en ikke ubetydelig endring på et bilikon.

Her ser man godt hvordan motoren er plassert midt i bilen på 2020-modellen av Corvette.

Et modig valg av Chevrolet. Det er også et valg de visste ville møte motbør og skepsis blant en god del av Corvette-entusiastene.

Men motoren i seg selv er i alle fall akkurat slik den skal være. Med åtte sylindere i V-form og volum på 6,2 liter. Effekten er oppgitt til 502 hestekrefter. Nok til å sende bilen fra stillestående til 100 km/t på under 3 sekunder.

Norge vant kampen om ny superbil – to nordmenn er blant de heldige

Utsolgt

Grunnet til flyttingen av motoren er egentlig ganske logisk: Ønsket er å gi bilen bedre kjøreegenskaper og bedre balanse. Ved å ha motoren midt i bilen får man en langt gunstigere vektfordeling og man kan også flytte førerposisjonen framover. På enkelte av de eldre modellene har man nærmest sittet oppå bakakselen og derfor ikke oppnådd spesielt god kjørefølelse.

De eldre Corvettene, her en -63 modell, har førerplassen langt bak i bilen.

Så langt kan det imidlertid se ut til at Chevrolet har lyktes med sitt kontroversielle grep. For om vi skal tro Michael Simcoe, som er designsjef for GM, er 2020-modellen mer eller mindre utsolgt! Det skjer altså allerede før den går i produksjon.

Dette fortalte Simcoe på Concours d'Elegance of America, et berømt bilshow, der den nye Corvetten var et av trekkplastrene.

Akkurat hvor mange biler det er snakk om vil ikke GM ut med. Men tradisjonelt har de solgt over 30.000 Corvetter i året.

10 ting du bør vite om Corvette

2020-modellen av Corvette kunne like gjerne vært italiensk, med dette designet, og midtmontert motor! Endringene har tydeligvis falt i smak.

Et modig og riktig valg

En av de som hilser endringen velkommen, er tidligere Broom-journalist, nå redaktør i AMCAR Norway, Lord Arnstein Landsem.

– Corvette har vært og er fortsatt et viktig flaggskip for Chevrolet og GM. Bortsett fra de første årgangene på femtitallet har den også solgt bra, og nye C8 vil nok gjøre det samme, tror Lord Arnstein.

– Noen purister vil nok rynke på nesen over at man går inn på territoriet til Ferrari. Men jeg syns det er offensivt og modig, og et helt riktig valg. Personlig synes jeg det er teknisk interessant at man nå tar spranget til midtmontert motor.

Var verdens raskeste – se hva den koster nå

Kjøreegenskapene skal ha nytt godt av den nye motorplasseringen.

Må trolig vente til neste år

Så langt tyder det altså på at han får helt rett. Bestiller man Corvette C8 nå, er sjansen stor for at du må vente 2021-modellen kommer før du får bil.

Nå gjenstår det å se om det kommer noen biler til Norge etter, hvert også. Vi både håper og tror at det vil skje.



De norske prisene er ikke kjent enda. I USA starter den på 60.000 dollar, noe som tilsvarer rett over 500.000 kroner. Men det er før engangsavgift og moms tilkommer – og dette er en bil den norske stat alle intensjoner om å sikre seg gode inntekter på.

