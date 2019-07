Manchester United-damene har tatt turen til Norge, og møter Vålerenga i en treningskamp på Intility Arena onsdag ettermiddag.

Gjestene merket godt den økende interessen rundt kvinnefotballen da de besøkte Ekebergsletta tirsdag.

Det er solgt over 7000 billetter til kampen mot Vålerenga.

– Det er fantastisk at det kommer over 7000 tilskuere på en treningskamp. Det er uvanlig i kvinnefotball, sa Manchester Uniteds Casey Stoney til TV 2.

– Det er helt fantastisk. Vi ønsker å prestere i kampen, og spille underholdende fotball for å få folk til å komme tilbake senere.

Det er ingen tvil om at engasjementet er stort, og flere tok turen for å se de engelske kvinnenes treningsøkt. Både norske og engelske supportere fulgte med, og heiet fra sidelinjen. Flere fikk også autografer og bilder av sine fotballhelter.

– Spillerne er stolte over at de er rollemodeller og inspirerer nye spillere. Det er fantastisk å se så mange unge jenter her som spiller.

Det er kanskje ikke rart at interessen er så stor i nettopp Norge. Ifølge NFFs omdømmeundersøkelse er det norske kvinnelandslaget nå mer populære enn herrene.

– Det blir mer vanlig, slik det burde være. Årets VM viste at folk ønsker å se på, og at de er interesserte.

Stoney mener den store interessen for kvinnefotballen betyr mye, men understreker at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Det betyr mye for meg. Jeg startet å spille fotball når jeg var liten med store drømmer, og nå kan unge jenter vokse opp med flere muligheter. De kan ha profesjonelle karrièrer, og folk kan se de spiller på TV.

– Vi er likevel ikke der vi trenger å være. Vi har fortsatt mye jobb å gjøre, men det har aldri vært bedre enn det er nå.

Manchester Uniteds kvinnelag ble ikke stiftet før i mai i fjor, men har allerede markert seg med å rykke opp til den øverst divisjonen i England.