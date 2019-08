For de av oss som elsker å kjøre bil, gjerne der det ikke finnes veier i det hele tatt – og hvor det faktisk er flere humper enn i rundkjøringen på Skøyen i Oslo, er Toyota Land Cruiser kanskje det opplagte valget for mange.

Den har vært på markedet i nesten 70 år, og er absolutt å regne som en billegende.

For de som syns Toyota blir litt for ordinært, har Lexus tatt på seg oppdraget å bygge en tilsvarende bil – men i en langt mer luksuriøs retning.

Den bygger på nyeste generasjon av SUVen GX, som for øvrig står for Grand Crossover. GX har faktisk vært med oss siden 2003. Men denne utgaven har tatt bilen et langt stykke videre, når det kommer til offroad-egenskapene – og sjekk den helt spesielle hengeren!

Offroad-utgave

Riktignok selges ikke GX hjemme i Norge, men drar du til Russland eller USA, finner du mange! Men disse bilene kjøres nesten utelukkende på asfalt, slik luksus-SUVer gjerne gjør.

Den ferske konseptbilen har imidlertid offroad-egenskapene i fokus. Det blir på mange måter Lexus sitt svar på en fullspekket Arctic Trucks-utgave av Land Cruiser.

En god indikasjon på hvor denne bilen er ment å brukes, finnes i navnet: GXOR – hvor de to siste bokstavene står for «offroad».

Det går an å tilbringe noen dager i naturen med denne ekvipasjen.

Camping på første klasse

Lexus GXOR blir med andre ord bilen for deg som ønsker hakket mer luksuriøse omgivelser, enten du skal krysse jungelen i Kongo eller Sahara-ørkenen.

Sammenlignet med en standard Lexus GX, får GXOR naturligvis et oppgradert understell, økt fjæringsvei og bedre terrengegenskaper. Dekkdimensjonen på solide 275/70-18, bekrefter det…

I tillegg til ekstra LED-lys, får bilen også beskyttelsesplater under hele.

Bilen leveres i tillegg med snorkel for å takle dyptgående vann, samt vinsj dersom man skulle klare å sette seg fast.

Utover å være habil i terrenget, skal Lexus også by på campingfasiliteter – på første klasse. Dette er bilen du kan reise langt med – uten å bekymre deg.

Rent visuelt har den fått matt lakk - og alle kromdetaljer er blitt gjort om til blank sort. Sammen med offroad-detaljene ser det hele ordentlig barskt ut, rett og slett.

Solcellepanel og kjøkken

På de offisielle pressebildene, ser vi at bilen drar en henger etter seg. Dette er X1H fra australske Patriot Campers. Den koster faktisk rundt 500.000 kroner alene, og er rett og slett en liten bobil på hjul.

Hengeren inneholder blant annet et eldrevet pop-up-telt, kjøkken med varmtvann og det meste annet du trenger for å overleve noen dager, eller uker, i villmarken. Camping-hengeren drives av et solcellepanel på taket.

Med denne vil Lexus by på camping på første klasse...

Går neppe i produksjon

Lexus har ikke akkurat vært rause med å dele tekniske spesifikasjoner på nye GXOR. Så hva som befinner seg under panseret er usikkert, men det er ikke utenkelig at bilen får den samme motoren vi finner i den vanlige GX-modellen.

Her sitter en 4,6 liters V8-motor, som yter 301 hk.

Slik det ser ut i dag, har Lexus ingen planer om å sette GXOR i produksjon. Dersom det derimot skulle skje, vil i så fall Toyota Land Cruiser få et nytt familiemedlem å bryne seg på…

