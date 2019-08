Linnea (32) er gravid i åttende måned – med sin brors barn

– Helsepersonellet har vært utrolig profesjonelle, og det er ikke bare fokus på Linnea. Jeg og Anton får også spørsmål rettet til oss som de kommende foreldrene, sier Sandra til avisen.

Hun sier videre at det har vært fantastisk å ha surrogatmoren så nære, og at de får oppdateringer om babyen hele tiden.

– Vi får oppdateringer om hva han liker, når han sparker, og når han sover. Selv om jeg ikke bærer frem barnet, så har jeg fått alle følelsene. Slik tror jeg ikke det hadde vært om en ukjent surrogatmor hadde båret frem barnet i et annet land langt borte, sier Sandra.

– Frysninger

Linnea forteller at tilbakemeldingene nesten utelukkende har vært positive.

– Mange sier de får frysninger når jeg begynner å fortelle, og de synes det jeg gjør er veldig fint, sier hun.

De negative tilbakemeldingene kan telles på én hånd, ifølge Linnea.

– Det bunner i at de ikke riktig forstår hvordan det er å være ufrivillig barnløs. Andre lurer på hvordan jeg bare kan gi bort ett barn. For mange er det vanskelig å gjøre noe slikt. Å være surrogatmor er ikke et opplagt valg, sier hun.

Gleder seg til å bli tante

Om en liten måned kommer den lille gutten til verden. Linnea gleder seg til tiden som kommer.

– Jeg skal bli tante, og mine barn og babyen skal bli søskenbarn. Jeg håper og tror at vår familie knytter spesielle bånd med min bror og Sandra, sier hun til TV 2.

32-åringen sier at hun ikke forventer noe i gjengjeld av sin bror og svigerinne, bortsett fra at de viser kjærlighet og takknemlighet for sitt barn som hun har vært med å sette til verden.

– Jeg ser frem til å se han vokse opp, sier Linnea.