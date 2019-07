Se Kjendiskampen fra klokken 11.45 direkte her!

Onsdag blir den tradisjonsrike verdikampen - bedre kjent på folkemunne under navnet «kjendiskampen» - arrangert på Ekebergsletta.

Det er forventet fulle tribuner på Ekeberg når profiler som Petter Northug, Marcus og Martinus og Mats Zuccarello skal vise at de har mer å by på enn den karriereveien de valgte å gå for profesjonelt.

I tillegg blir det gjensyn med eks-spillere som Mads Hansen, Solveig Gulbrandsen, Bernt Hulsker og Brede Hangeland. Sistnevnte snører på seg skoene i en «ordentlig kamp» for første gang siden Premier League-dagene, mens førstnevnte er spent på fotballformen.

– Jeg var jo ikke kjent for noen superballkontroll da jeg spilte, og er litt mer rusten nå. Så vi får se. Jeg har trent mye, men ikke løpt noe, så jeg er veldig spent på formen, ser Hansen.

Ulik taktikk: – Har lovet Martinus å grisetakle ham

Solveig Gulbrandsen er kaptein på Plan Internasjonal-laget, og er spent på resten av mannskapet.

– Man går aldri til en fotballkamp for å tape. Man går for å vinne. Vi hadde en utfordring, fordi alle ville være kantspillere. Vi har nesten ingen forsvarsspillere, sier den nåværende TV 2-eksperten.

En som for alvor har taktikken i orden er kapteinen på MOT-laget, Markus Bailey. Han uttaler seg midt i taktikkmøtet, og er klar på en som skal markeres tett hos motstanderne.

– Nå er det litt alvorlig kampstemning. Vi snakker om hvilken taktikk vi skal bruke for å slå det andre laget. Jeg har lovet Martinus å grisetakle ham, så det blir deilig. Så får vi bare se hva som skjer, sier Ballbingen-profilen.

Oppgjøret kommenteres av Kasper Wikestad og Ivar Hoff.

Lagoppstillingene:

MOT-laget:

1. Jon Knudsen, 3. Markus Bailey, 4. Marco Elsafadi, 5. Brede Hangeland, 7. Christian Ingebrigtsen, 8. Morten Ramm, 9. Martine Halvorsen, 14. Thomas Hayes, 15. Chris Holsten, 16. Andreas Ygre Wiig, 17. Tobias Becs, 18. Mats Zuccarello, 19. Nico Sereba, 20. Pål Anders Ullevålseter, 21. Marcus Gunnarsen, 23. Randulle

Lagledere: Marit Breivik og Erna Solberg

Plan Internasjonal-laget:

1. Carsten Skjelbreid, 2. Martin Danielle, 3. Einar Törnqvist, 4. Nicolai Cleve Broch, 6. Jan-Henrik Børslid, 7. Vinz Dery, 8. Kjell Ingolf Ropstad, 9. Bernt Hulsker, 10. Mads Hansen, 11. Petter Northug, 12. Vidar Riseth, 13. Rolf Kristian Larsen, 19. Peder Elias, 20. Vebjørn Enger, 21. Martinus Gunnarsen, 22. Solveig Gulbrandsen, 23. Vilde J

Lagledere: Nils Johan Semb og Kamzy Gunaratman