Amerikanske Sydney McLaughlin har tatt friidrettsverden med storm.

Selv om de store prestasjonene har uteblitt så langt, vil alle ha en del av 19-åringen.

Det har ført til at hun har blitt en av de best betalte friidrettsutøverne i landet.

Ifølge Aftonbladet vil McLaughlin tjene mellom 13-18 millioner kroner i året med sin nye avtale med New Balance.

– Ja, akkurat nå er hun den best betalte. Siden Usain Bolt ga seg er det ingen som har fått de summene. Hun får betalt som om hun løper hundremeter, sier Daniel Wessfeldt til Aftonbladet. Han er agent til Ingebrigtsen-brødrene.

Verdens raskeste mann, Christian Coleman, er ikke i nærheten av summen den 19 år gamle hekkeløperen får. Grunnen til at hun er blitt så populær er at hun er like mye fotomodell som friidrettsutøver. På Instagram har hun litt under 400 000 følgere.

– Det er selvfølgelig viktig for markedsføring og reklame, og det er mer anvendelig hos kvinner, enn blant herrene. Samtidig så er hun et stort talent, fortsatt ung og kan dominere i sin gren i mange år fremover, sier Wessfeldt.

Forrige helg kom hun på andreplass i det amerikanske mesterskapet der Dalilah Muhammad løp inn til ny verdensrekord med tiden 52,20.

Da Sydney McLaughlin skulle velge agent var det ingen vanlig agent som klarte å stikke av med juvelen. Det var det mektige byrået William Morris Endeavour (WME) i Beverly Hills som stakk av med McLaughlins underskrift.

De har blant annet Novak Djokovic og Serena Williams på sin klientliste.

I hennes nye millionavtale med New Balance, handler det like mye om sko som kler. På hennes sosiale medier poster hun ofte bilder der hun er kledd i merket fra topp til tå.

McLaughlin markerte seg under OL i Rio 2016, der hun fikk sin debut på 400 meter hekk som 16-åring. Hun var den yngste friidrettsutøveren som deltok i OL i Rio for USA.

Selv om hun allerede håver inn store penger uten enorme resultater på seniornivå, så har Sydney McLaughlin en langt mer imponerende statistikk på juniornivå.

Der har hun satt tre verdensrekorder på 400 m hekk og to juniorrekorder på 400 meter innendørs.