I morgen gjør sommeren comeback for fullt

– Men det synker fra fredag av og da er det hovedsakelig områder sør for Stadt og Dovre som vil få rundt 25 grader, sier hun.

Bygevær i helgen

I løpet av helgen kan det bli noe mer ustabilt for Sør-Norges del.

– Spesielt på Østlandet kan det komme regnbyger utover ettermiddagen. Kanskje er det mest utsatt på Østlandet på søndag, sier meteorologen.

Lørdag er det Sørlandet som kan få enkelte regnbyger på ettermiddagen. Søndag ettermiddag kan det bli kraftigere byger østafjells med lokalt torden.

Også i Nord-Norge vil man se en endring i været fra torsdag og inn mot helgen.

– Fredag og inn i helgen er det fremdeles et høytrykk som ligger nord-vest for oss ved Svalbard, og så har vi et lavtrykk som fremdeles ligger øst for oss over Russland. Det gjør at vi får nordlige vinder som er litt kjølige for Nord-Norge sin del, sier hun.

Dermed vil temperaturene synke litt og i ytre strøk av Finnmark, Troms og sørover i Nordland vil man få skyer. I indre strøk av Nordland og sørover vil man derimot få perioder med sol.

– I Nordland, som har hatt det veldig varmt og fint nå, er trenden at det er i underkant av 20 grader de neste dagene. Torsdag synker det gradvis og ut mot helgen vil det ligge på under 15 grader. Temperaturmessig blir det kjølig, men det blir fortsatt en god del fint vær i Nordland.